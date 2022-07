Nicolas Vaporidis esce allo scoperto, non ci sono più dubbi: fan in delirio. L’ultimo mistero dopo l’Isola dei Famosi 2022 è chiarito

Ci sono concorrenti dei reality che non hanno problemi a raccontare la loro vita privata, anzi ne fanno un punto di forza per conquistare ancora di più il pubblico. E altri che, pur mettendosi in gioco, restano molto riservati sul privato. Come Nicolas Vaporidis che ha raccontato solo l’essenziale.

L’attore romano era arrivo in Honduras confessando di essere single, ma non corso delle puntate abbiamo scoperto che non era vero. Nella sua vita c’è una ragazza che si chiama Ali che gli ha fatto riscoprire la voglia di innamorarsi. Qualcuno però aveva messo in dubbio questa storia perché la ragazza, come ha raccontato Nicolas, vive e lavora a Londra e per questo non si era mai fatta vedere negli studi dell’Isola dei Famosi 2022.

Ma lo seguiva da lontano, come ha dimostrato una dolcissima lettera che gli ha fatto arrivare sull’isola, nella quale gli mostrava tutto il suo amore e il suo sostegno. Poi Vaporidis ha vinto ma anche per la finale la sua nuova compagna non c’era e quindi il mistero è rimasto fino ad oggi.

Nicolas Vaporidis esce allo scoperto: ecco quello che pensa della nuova fidanzata

Già, perché la novità delle ultime ore è che finalmente la misteriosa Ali ha un volto. Il suo profilo Instagram è strettamente privato e quindi abbiamo dovuto aspettare che fosse il fidanzato a farcela vedere. Ora è successo, con un’immagine sul profilo di Nicolas che sta già facendo il firo del web.

“Si chiama Ali ed è bionda”, aveva detto lui durante il reality e non mentiva perché effettivamente è così. Di lei aveva raccontato che “non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, in realtà ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere. È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona”. “.

Si sono messi insieme qualche mese fa e come ha spiegato lui “l’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare”. L’attore ha già un matrimonio alle spalle, quello del 2012 con la conduttrice e attrice Giorgia Surina. Non è dirata nemmeno due anni, ora forse è pronto per riprovarci.