“È accaduto dopo l’Isola”, Roger ed Estefania escono allo scoperto: nessuno gli crede più

L’esperienza sull’Isola dei Famosi di Roger ed Estefania è stata molto discussa, ma i due continuano anche lontani dall’Honduras

In Honduras i due naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno costruito un rapporto che ha fatto molto discutere. Da un lato chi pensava a qualcosa di vero, dall’altro chi si è sempre mostrato sospettoso nei loro confronti.

Roger Balduino ed Estafania Bernal si sono conosciuti poco prima di sbarcare insieme in Honduras, nell’hotel che li separava ad un passo dalla loro avventura in TV. Prima di prendere l’aereo che li portasse tra le sponde dell’Isola dei Famosi, i due hanno messo a punto un piano in cui avrebbero costruito una finta relazione per poter intenerire i cuori dei telespettatori e poter andare quanto più avanti possibile all’interno del reality show.

Inizialmente è stato tutto scritto a tavolino, soltanto in un secondo momento sembrerebbe che Roger si sia veramente infatuato di Estefania che non pretendeva alcunché dal naufrago, se non portare avanti la farsa. Nel momento in cui le intenzioni si sono rivelate differenti, Estefania ha fatto un passo indietro ed allontanato Roger scatenando l’ira di tutti gli appassionati dell’Isola dei Famosi.

Roger ed Estefania si rivedono: insieme sullo stesso set

ESTEFANIA E ROGER allo stesso evento. GRAZIE POISSON D’AMOUR GRAZIE 😜👀 #isola pic.twitter.com/iPU0DceFcC — Francesca 💋 (@sonoingenua_) July 21, 2022

I due ex naufraghi sono stati invitati ad un evento e si sono rincontrati dopo un po’ di tempo dall’ultima volta insieme così come condiviso dalle pagine dell’evento stesso, ma non solo. È stato Roger Balduino sul suo profilo Instagram a pubblicare un siparietto insieme ad Estefania in cui quest’ultima chiede: “Per tutti voi che ci avete chiesto tanto di noi, eccoci finalmente insieme. Roger ti sono mancata? Quanto? Sei pronto per la serata?”.

Con i migliori sorrisi che potessero sfoggiare, i due si scambiano un caloroso abbraccio e l’ex naufrago afferma: “Mi sei mancata tanto. Non ho idea di quanto mi sei mancata”. Tuttavia, c’è chi si dice certo che un ritorno di fiamma tra i due non è affatto pensabile, come Biccy che ne esclude la possibilità, anche se a Roger avrebbe fatto molto piacere conoscersi meglio.