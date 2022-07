No alla Carlucci: non parteciperà a Ballando con le Stelle 2022!

Mentre il cast di Ballando Con Le Stelle prende forma, a Milly Carlucci arriva un ‘no’ molto pesante: la smentita diretta

Milly Carlucci ha deciso di strafare quest’anno ed ha tutte le intenzioni di portare in scena un grande spettacolo. Dopo la conferma di Iva Zanicchi arriva una rumorosa smentita direttamente sui social.

A settembre si riparte e Milly Carlucci ha intenzione di farlo nel miglior modo possibile portando in TV grandi personalità: a dimostrazione di ciò è arrivata già la conferma di Iva Zanicchi che sarà tra le ballerine della prossima edizione. In attesa di capire da chi sarà formata la giuria, c’è ancora da definire e successivamente ufficializzare tutti i ballerini -professionisti e non- che prenderanno parte alla prossima edizione.

In attesa di sapere chi saranno i protagonisti dello show e chi prenderà la coppa dalle mani di Arisa e Vito Coppola, sono tanti i nomi che si sono vociferati: per alcuni è arrivata una conferma dai diretti interessati, per altri la smentita, per altri ancora, invece, tutto tace al momento. Ci sono alcune smentite che sono arrivate ancora prima del previsto, come nell’ultimo caso in cui è arrivata su Instagram.

Ballando Con Le Stelle 2022, Francesca Pascale smentisce tutto

Francesca Pascale e Paola Turci sono da poco convolate a nozze raccogliendo un grande affetto da parte del web e dai personaggi del mondo dello spettacolo. Negli ultimi giorni si sono succeduti tanti rumor circa la loro partecipazione a più reality show, ma anche quella a Ballando Con Le Stelle che sarebbe stata data per certa viste e considerate le premure da parte di Milly Carlucci nel portarle insieme nel dance show.

A mettere a tacere ogni indiscrezione ci ha pensata la diretta interessata, Francesca Pascale, che ha pubblicato lo screen di una notizia che dava per certa la loro presenza all’interno del dance show scrivendo ‘fake’. Purtroppo per chi ci sperava, la coppia di novelle spose non presenzierà allo show di Milly Carlucci, non per quest’anno, almeno. Non è da escludere che insieme o separatamente possano partecipare a qualche programma TV.