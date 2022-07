Lulù Selassié esagera con gli scatti in intimo: il commento di Barù è stupefacente

Nella giornata di ieri Lulù Selassiè ha voluto condividere con i suoi followers alcuni scatti in intimo: un commento di Barù sorprende tutti.

Lulù Selassie ha stupito tutti nella giornata di ieri sui social, postando delle foto in intimo che hanno mandato in visibilio i fan. Ma ciò che ha fatto ulteriormente discutere è un commento di Barù: andiamo a vedere cos’ha scritto lo chef.

Nel corso della giornata di martedì, Lulù Selassiè ha voluto stupire tutti, postando delle foto in intimo. A sorpresa nella sezione commenti è spuntato Barù. I due ex gieffini, quindi, hanno colto l’occasione per scambiarsi un paio di battute su Instagram, innescando una miriade di reazioni tra i fan. Come detto tutto è partito dall’ultimo post della principessa etiope, che ha postato delle foto in intimo trasparente sul letto.

Dopo pochi minuti dalla pubblicazione degli scatti Barù li ha adocchiati e ha provveduto a commentarli. Naturalmente lo ha fatto a suo modo, ossia con ironia british. Infatti come descrizione, Lulù ha scritto in inglese di essere il sogno di ogni fotografo (“I’m every photographer’s dream“). Così un Barù sempre puntuale in queste circostanze ha risposto: “Just chilling with my dawg“, tradotto in italiano “Mi sto soltanto rilassando con il mio amico“. Lulù, visto il commento del compagno della casa, ha subito risposto: “Yoooo amore. I miss u!“. Uno scambio di battute che ha incendiato i fan.

Lulù Selassié, simpatico botta e risposta con Barù: i followers di Instagram al settimo cielo

Uno scambio di battute, quello tra Lulù Selassiè e Barù, che ha provocato le reazioni più disparate da parte dei fan del Grande Fratello Vip. Infatti c’è chi ha apprezzato il suo classico modo di fare leggiadro e chi, evidentemente non conoscendo granché la lingua anglosassone, lo ha attaccato, affermando che ha fatto un commento fuori luogo. Quindi il commento ha causato il caos nella sezione commenti del post della principessa etiope, con alcun followers che hanno addirittura accusato Barù di essere volgare.

Oltre ogni critica, è interessante vedere che la concorrente ed il cuoco sono rimasti in ottimi rapporti. Infatti Barù per mesi è stato al centro di un flirt proprio con la sorella di Lucrezia, Jessica Selassiè. Tra i due, a un certo punto, sembrava che potesse nascere qualcosa che andasse oltre la semplice amicizia. Una storia che sarebbe nata soprattutto dalla volontà della principessa etiope, ma alla fine il cuoco ha deciso di non intraprendere questa relazione. In più cirostanze, infatti, Barù ha puntualizzato che c’è solo una bella amicizia.