WhatsApp, è possibile mandare una foto che poi scompare: trucco assurdo. Molti utenti potranno risolvere un bel problema

Con questo metodo sarà possibile fare maggiore attenzione ai propri contenuti privati, in particolar modo alle foto inviate. La novità porterà alla cancellazione dell’immagine dopo averla inviata (una sola visualizzazione).

L’utilizzo di WhatsApp è ormai praticamente imprescindibile per la maggior parte di noi. Sia dal punto di vista lavorativo che di svago, le chat e i gruppi sono ormai all’ordine del giorno. La comunicazione completamente gratuita (a parte la connessione internet richiesta) è una rivoluzione a cui ci siamo assuefatti. Questo poter condividere ogni tipo di contenuto ha però anche un lato negativo, ovvero la privacy. Tutti i file che passiamo in chat rimangono salvati all’interno della piattaforma e sono utilizzabili dagli altri utenti. Il tema della riservatezza è stato molto importante per WhatsApp, visto che alcune truffe veicolate tramite esso hanno creato parecchie polemiche. Gli utenti hanno sempre chiesto una maggiore attenzione e un maggior filtro per evitare che la storia di ripeta. Questo nuovo trucco nulla ha a che fare con la prevenzione al “phishing” ma perlomeno ci pone in una posizione diversa sulla diffusione delle nostre foto.

WhatsApp, è possibile mandare una foto da visualizzare una sola volta: come funziona il nuovo trucco

Ora su WhatsApp si potrà rendere visibile la nostra foto, o il nostro video, una sola volta. Dopo la visualizzazione il file in questione non sarà più a disposizione. Per farlo c’è un trucco davvero semplice che andiamo subito a vedere.

Bisogna entrare in chat e cliccare sul logo della telecamera per scegliere una foto dalla galleria (o per scattarne una). Prima di inviare noteremo che accanto allo spazio in cui si scrivono i messaggi c’è il simbolo del numero “1”.

Cliccando su quella opzione si attiverà la funzione che mostrerà la foto una volta sola al nostro interlocutore. Ovviamente c’è anche un piccolo bug a cui bisogna fare attenzione. Si perchè colui che riceve il messaggio, o componenti delle chat se facciamo parte di un gruppo, possono naturalmente effettuare uno screenshot della foto in questione e salvarla ugualmente. Quindi non abbassiamo mai del tutto la guardia se vogliamo essere sereni al 100%.