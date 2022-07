Terribile disavventura per uno dei protagonisti di Amici: “Tutto spaccato” – VIDEO

Uno spiacevole avvenimento per uno dei protagonisti di Amici, nonché finalista che si è visto smarrito dopo l’accaduto

Vetri rotti, valige rubate e la rabbia di dover riparare il danno e ricomprare tutto da capo: il protagonista e finalista di Amici si è sfogato con i suoi follower, mentre era ancora molto infastidito da quanto accaduto.

Terribile avvenimento per uno degli ultimi finalisti di Amici che si è trovato con l’auto distrutta e sottratto dei suoi averi. Purtroppo Aka7even, uno dei compagni di viaggio della vincitrice Giulia Stabile, ha avuto a che fare con dei delinquenti che hanno evidentemente adocchiato qualcosa nell’auto del cantante ed hanno rotto uno dei vetri. Evidentemente in viaggio, il cantante di Amici è dovuto tornare indietro quando, dopo aver parcheggiato ed aver fatto ritorno in macchina ha trovato uno dei finestrini rotti.

Oltre al danno anche la beffa, perché i malviventi non hanno soltanto provocato danno all’auto, ma hanno anche rubato ciò che c’era al suo interno, in particolare gli effetti personali del cantante, tra cui la valigia con i suoi vestiti dentro.

Amici, Aka7even derubato dei suoi affetti personali e macchina rotta

“I vestiti si ricomprano, la dignità no”, così Aka7even ha cominciato il suo discorso raccontando di quanto accaduto alla sua auto ed alla sua valigia. In particolare, il cantante di Amici ha svelato: “Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto”. Successivamente ha ringraziato ironicamente i malviventi per la bella sorpresa trovata ed ha chiosato asserendo: “Il male che fate vi ritorna indietro e questo vale per tutti”.

Com’è noto, il cantante partenopeo è da un po’ di tempo che vive nella capitale della moda, a Milano, dove da giorni anche Chiara Ferragni lamenta un alto tasso di criminalità spropositatamente aumentato. Proprio l’influencer ha fatto richiesta al Comune di Milano di intervenire con più controlli per poter stare tranquilli. Aka7even è solo l’ennesima vittima di uno spiacevole evento nella capitale della moda.