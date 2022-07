LOL – Chi ride è fuori, decisione a sorpresa: tagli importanti nel cast

In attesa della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, Prime Video ha preso una decisione importante: cast dimezzato

L’amatissima serie targata Prime Video ha raccolto un bel seguito con le sue due prime edizioni a tal punto da pensare di arrivare alla terza con un cast tutto da scoprire. Presto saranno in tanti a tornare sul piccolo schermo.

Nei giorni scorsi Prime Video ha ufficializzato i nuovi programmi per la prossima stagione di palinsesti. Settembre è ormai vicino e con esso arrivano tante novità in TV: dopo Rai e Mediaset anche la piattaforma di streaming ha voluto puntare i piedi per terra e ricordare la propria presenza facendo scintille. Tra le altre cose, è stata ufficializzata la terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, di cui ancora non si sa molto, per ora come nomi del cast è trapelato soltanto quello di Edoardo Tavassi, appena uscito dall’Isola dei Famosi, che però sembra essere ancora lontano da ogni certezza.

Tuttavia, la produzione ha deciso di puntare molto sul format ed ecco perché nel periodo natalizio uscirà LOL Xmas Special, uno speciale natalizio che sembrerà molto un film e che riunirà alcuni dei partecipanti del passato, registrando però importanti tagli. Al momento, infatti, oltre Fedez alla conduzione sembrano essere previsti i nomi di Mara Maionchi, Frank Matano, Lillo, Maria Di Biase, Pintus, Mago Forest.

Rivoluzione Prime Video: tutte le novità per la TV

Per avere un abbonamento a Prime Video bisognerà semplicemente sottoscrivere un piano con Amazon Prime che, in alcuni casi, come quelli degli studenti, prevede dei privilegi economici. Ad ogni modo, per convincere gli utenti a farlo, la piattaforma di streaming ha proposto Frank Matano alla conduzione di un nuovo programma, Prova Prova Sa Sa, mentre Lillo sarà protagonista di una fiction su Posamen, mentre Maccio Capatonda e Pintus saranno i protagonisti di simpatiche scenette comiche.

Com’è già noto, ci sarà una seconda stagione di The Ferragnez, ad inizio 2023, una terza di Celebrity Hunted ed una nuova sui Me contro Te. Previste anche docu-serie su Mahmood e Kobe Bryant.