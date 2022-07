“Non trovo più casa mia”, disavventura per Barbara D’Urso: cos’è successo. La conduttrice di Mediaset l’ha raccontata sul suo profilo Instagram

In questa torrida estate il volto di riferimento di Pomeriggio Cinque si sta rilassando in vacanza, in compagnia di alcuni amici. Proprio in una delle ultime sere, però, qualcosa è andato storto.

Dopo una lunga stagione televisiva, anche Barbara D’Urso si sta concedendo delle settimane di vacanza. Prima del rientro a lavoro nei salotti di Mediaset, alla conduzione di Pomeriggio Cinque, la conduttrice napoletana ha deciso di rilassarsi nel verde della natura, assieme ad alcuni amici. Immancabile Angelica, amica del cuore e confidente da una vita, assieme ad altri affetti stretti. Quello che però è successo nelle ultime ore è un piccolo imprevisto in questo quadro bucolico di relax e divertimento. Come sempre avviene, la regina della tv privata concede scatti e post ai propri followers con cadenza quasi quotidiana, aggiornandoli sui suoi spostamenti. Le ultime Instagram Stories sono state però dedicate ad uno smarrimento, nel bel mezzo della notte.

Barbara D’Urso, qualcosa è andato storto l’altra sera: la confessione su Instagram

Mentre la banda di amici faceva ritorno verso casa, cantando a squarcia gola “Non abbiam bisogno di parole” di Ron, la retta via è stata smarrita. Sui social la D’Urso ha voluto così commentare:

“No, abbiamo sbagliato strada! non trovo più casa mia. A forza di cantare ci siamo persi”.

Poi, grazie all’aiuto del navigatore satellitare, tutto si è risolto per il meglio e, al netto di un leggero ritardo la comitiva ha raggiunto casa. Nel week end Barbara ha partecipato ad una festa di amici, facendo le ore piccole. Poi immancabile, la mattina di buon’ora, è sempre la prima a dare il buongiorno ai suoi seguaci su Instagram. Una carica incredibile che contraddistingue da sempre la 65enne partenopea.

Scherzando la presentatrice dell’ultima edizione della Pupa e il Secchione Show, ha anche ripreso una sua amica, in relazione alla suddetta festa.

“Voleva rimanere, ma erano le quattro del mattino! Non si poteva“. In effetti l’obiettivo era stato raggiunto, ovvero la vittoria a burraco, in una sfida serratissima. Lei stessa ha infatti aggiunto: “Buongiorno agli sconfitti“, facendo riferimento alla coppia di amici battuti la sera prima. I modi per divertirsi non le mancano di certo, con la possibilità di ricaricare a pieno le batterie in vista di settembre.