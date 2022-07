Totti-Blasi, nuovo retroscena: cosa succedeva durante L’Isola dei Famosi

C’è un nuovo retroscena de L’Isola dei Famosi che è emerso in queste ore, e rivelerebbe alcuni dettagli riguardo Ilary Blasi e la separazione da Francesco Totti che è stata comunicata in questi giorni: ecco di cosa si tratta.

Durante L’Isola dei Famosi 2022 tutto il pubblico si era accorto dell’eccessiva magrezza di Ilary Blasi. Dal momento che sia lei che Francesco Totti avevano smentito qualsiasi ipotesi di tradimento diffusa da Dagospia, si ipotizzava fosse dovuto ad una dieta sbagliata o qualche altro problema personale. Il comunicato della separazione ha smentito tutto.

Riprendono dunque spazio le ipotesi che Francesco Totti frequenti da diverso tempo una ragazza di nome Noemi, e sembrerebbe che anche Ilary Blasi abbia un nuovo compagno. Il gossip ha fatto diversi nomi, fra cui quello di Luca Marinelli, che avrebbe dovuto partecipare anche all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Totti-Blasi, nuovo retroscena: parla Vladimir Luxuria

Secondo quanto ha recentemente rivelato Vladimir Luxuria, i problemi coniugali fra Ilary Blasi e Francesco Totti sembravano essere noti a tutti da diverso tempo. L’opinionista de L’Isola dei Famosi 2022, parlando a margine del monologo Le vie di una signora sono infinite, ha voluto fare alcune rivelazioni a Torino Cronaca Oggi.

Vladimir ha spiegato di aver sempre voluto rispettare la privacy di Ilary durante L’Isola dei Famosi 2022. Ha anche aggiunto che sia la conduttrice che Francesco Totti sono due persone mature ed intelligenti. La Blasi non ha mai fatto pesare sugli altri i problemi familiari che aveva: al contrario, si è sempre mostrata molto allegra e disponibile.

“Saprà come affrontare questa situazione”: Luxuria è diplomatica

Vladimir Luxuria ha spiegato: “Ilary Blasi è una tosta, sicuramente saprà come affrontare questa situazione“. Come riporta gossipetv.com, anche su R101 l’opinionista de L’Isola dei Famosi aveva avuto parole al miele per la conduttrice. Ha ribadito di averla conosciuto in questa stagione televisiva appena conclusa, e di non averla mai frequentata prima.

Ciò che più ha colpito Vladimir Luxuria di Ilary Blasi è proprio la sua simpatia e la sua semplicità, molto lontani dall’immagine sofisticata degli outfit che indossa mentre lavora in televisione. L’opinionista aveva anche aggiunto che, senza l’ex soubrette di Passaparola, non sarebbe in grado di pensare a L’Isola dei Famosi.

Ecco una foto di Luca Martinelli, che secondo alcuni sarebbe molto vicino ad Ilary Blasi: