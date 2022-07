Simona Ventura sotto choc, un lutto terribile l’ha scossa: “Non può essere vero”

Un lutto terribile in queste ore ha sconvolto Simona Ventura, che sui social ha voluto dare l’ultimo saluto alla persona scomparsa: di chi si tratta.

Simona Ventura è sotto choc dopo l’ultimo lutto che l’ha colpita. La presentatrice televisiva proprio non riesce a crederci ed a rassegnarsi. Sui social quindi è arrivato l’ultimo saluto che ha commosso i fan: le parole della showgirl.

Sono ore tristi per Simona Ventura che in queste ore ha appreso la notizia della scomparsa di una persona a lei tanto cara. Stiamo parlando di Ivana Trump che ci ha detto addio all’età di 73 anni nella sua casa dell’Upper East Side di Manhattan. Un lutto che ha sconvolto la showgirl torinese, visto che con la prima moglie del 45esimo presidente degli Stati Uniti, ci aveva collaborato anche in televisione, in vari reality.

Proprio Simona Ventura nelle ultime ore aveva fatto discutere per aver detto la sua sulla fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Infatti in merito la conduttrice aveva preso proprio le parti del Pupone. Parlando dei due, la Ventura ha confessato senza peli sulla lingua che la bandiera della Roma è sempre stato carino con lei, a differenza dell’ex conduttrice delle Iene Show. In queste ore, però, Super Simo ha dovuto affrontare la scomparsa di Ivana Trump. Andiamo a ripercorrere la carriera dell’ex moglie di Donald.

Simona Ventura saluta per l’ultima volta Ivana Trump: “Buon viaggio grande donna”

In queste ore è arrivato anche l’ultimo saluto di Simona Ventura ad Ivana Trump. L’ex moglie del Presidente degli Stati Uniti, con cui è stata sposata dal 1977 al 1992 e madre dei suoi tre figli maggiori, è ricordata in Italia anche per essere stata fidanzata con il compianto Rossano Rubicondi. Durante la sua vita, Ivana sul piccolo schermo ha preso parte a diversi reality show negli Stati Uniti e in Europa, anche in Italia. I più attenti la ricorderanno come guest star all’edizione di quell’anno de L’Isola dei Famosi, condotto da Simona Ventura e in onda su Rai 2.

Inoltre dal 2006 la Trump conduceva sul canale statunitense Oxygen, un reality show dal titolo Ivana Young Man, con protagoniste donne di 40 anni divorziate in cerca di un uomo più giovane. Mentre più recentemente, nel 2010, partecipò a Celebrity Big Brother, la versione britannica del Grande Fratello Vip. Inoltre gli amanti del gossip ricordano come il suo matrimonio con Rossano Rubicondi nel 2008 durò un solo anno, ma la loro relazione andò avanti sostanzialmente fino al 2019. Nella giornata di ieri, quindi si è spenta una vera e propria icona del piccolo schermo non solo americano, ma anche internazionale.