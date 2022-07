L’Isola dei Famosi, dramma per l’ex naufraga: la figlia ha rischiato di morire

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha spiegato di aver avuto una brutta disavventura, e di aver visto la morte in faccia. Ecco il racconto.

La novità di quest’ultima Isola dei Famosi è stata l’introduzione di alcune coppie, che inizialmente hanno anche gareggiato insieme all’interno del reality. Questo ha dato la possibilità al pubblico di vedere alcuni personaggi famosi sotto un altro punto di vista, ovvero quello delle relazioni e degli equilibri sentimentali e familiari.

Questo è stato il caso di Carmen Di Pietro, che è sbarcata in Honduras insieme al figlio Alessandro Iannone. Il figlio della soubrette è piaciuto moltissimo al pubblico, forse anche per come ha gestito il corteggiamento di Marialaura De Vitis. Prima del suo addio a L’Isola dei Famosi per motivi di studio, in molti lo davano come potenziale finalista.

La delicata storia di Carmelina: il dramma dell’ex naufraga

Carmen Di Pietro ha più volte espresso il desiderio di ripetere l’esperienza de L’Isola dei Famosi per la terza volta nel 2023. Se quest’anno è andata in Honduras con il figlio Alessandro, il prossimo anno ci vorrebbe andare con la secondogenita, Carmelina. Entrambi sono nati dal secondo matrimonio della soubrette con Giuseppe Iannoni, finito nel 2016.

Carmen ha rievocato un momento molto particolare che ha vissuto con Carmelina, quando ha visto in faccia la morte. La secondogenita è nata prematura, e quindi ha inizialmente avuto dei gravi problemi di salute. La soubrette ricorda che in ospedale c’era una statua di Padre Pio, a cui si è rivolta spesso per chiedere aiuto e pregare.

“Ho visto la morte in faccia”: parla l’ex de L’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro ha spiegato che oggi sua figlia Carmelina non ha alcun problema di salute. Al contrario, l’ha definita come un’adolescente in gran forma. Da quando la soubrette si è separata da Giuseppe Iannoni sarebbe rimasta single, ed ha spiegato di stare molto bene in questa nuova situazione sentimentale.

Carmen ha spiegato di non star cercando alcun fidanzato: se però dovesse innamorarsi, accoglierebbe con favore la novità. Ha anche spiegato di avere molta paura delle malattie, soprattutto quelle gravemente invalidanti. Fra le sue più grandi ansie ci sono quella di invecchiare e non riuscire più a ricordare o riconoscere i suoi figli.

Ecco alcune foto e video scattati durante il viaggio di ritorno in Italia dall’Honduras dopo la fine de L’Isola dei Famosi 2022: