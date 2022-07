GF Vip 7, scoperto anche il quinto concorrente: la soluzione dell’indovinello – FOTO

Alfonso Signorini ha diffuso l’indizio riguardo il quinto concorrente che farà il suo ingresso nel GF Vip 7. Ecco perchè il cerchio si è subito stretto intorno ad una persona: sarebbe davvero un ingresso clamoroso nella casa del reality.

Come già fatto in passato, Alfonso Signorini sta incuriosendo gli appassionati del GF Vip con alcuni indovinelli riguardo gli inquilini della prossima edizione del reality. Dopo aver mostrato una borsa rosa, subito associata a Chadia Rodriguez, come secondo indizio ha diffuso la foto di uno smalto rosso. Su questo i fan della trasmissione si sono divisi.

Per alcuni la seconda concorrente del reality sarebbe Pamela Prati, per altri sarebbe la performer Elenoire Ferruzzi. Sul terzo indizio è stato facile arrivare ad una conclusione: il baciamano mostrato appartiene a George Ciupilan, che ha già partecipato a due reality: La Caserma ed Il Collegio. Sembra non separarsi mai da questa catena.

GF Vip 7, l’indizio sul quinto concorrente è chiaro

Anche l’indizio riguardo il quarto concorrente ha trovato subito una soluzione. L’anello con l’ametista mostrato, inizialmente ha fatto pensare ad Andrea Iannone, perchè aveva un riferimento riguardo la “vita a tutto gas”. Il diretto interessato, però, ha voluto subito smentire attraverso una Storia sul suo profilo Instagram.

L’anello con l’ametista mostrato da Alfonso Signorini corrisponde esattamente a quello che indossa spesso la sorella della cantante Elettra Lamborghini, ovvero Ginevra. Fra le due non c’è un buon rapporto, e sembrano avere un carattere molto diverso. Il 15 luglio il conduttore del GF Vip 7 ha diffuso l’indizio riguardante il quinto concorrente.

L’indizio di Alfonso Signorini porta dritto ad una persona: chi è

Attraverso una Storia su Instagram, Alfonso Signorini ha mostrato un pallone da calcio. In sottofondo ‘O sole mio. In molti hanno subito pensato che il riferimento alla musica napoletana fosse fondamentale: si è dunque pensato ad un ex calciatore del Napoli o ad uno sportivo che ha visto i suoi natali in Campania.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, l’indizio porterebbe dritto a Diego Armando Maradona Junior, il figlio della leggenda mondiale del calcio. Chi più di lui è legato al Napoli, essendoci nato ed avendoci anche giocato il padre a calcio? Junior ha seguito le orme del padre ed oggi lavora come allenatore.

Questa è la foto che collegherebbe l’indizio di Alfonso Signorini direttamente a Diego Armando Maradona Junior: