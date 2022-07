Don Matteo, salta tutto! Che batosta per i telespettatori: la verità

Una vera e propria batosta ha colpito in queste ore tutti gli appassionati alla serie Don Matteo. All’improvviso salta tutto: cos’è successo.

Nuovo colpo di scena per tutti i telespettatori affezionati a Don Matteo, infatti in queste ore gli appassionati sono in apprensione. Tutto sembra essere saltato all’improvviso: scopriamo cosa ha scombussolato i piani della Rai.

Nel corso della serata di ieri, giovedì 14 luglio, clamorosamente non è andato in onda il consueto appuntamento con Don Matteo 12 su Rai Uno. La rete ammiraglia del servizio pubblico, infatti, ha deciso di mandare in onda in prima serata ad uno speciale Tg1. Infatti nel corso del notiziario si è analizzata quella che è stata la notizia più clamorosa della giornata, ossia le dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Così improvvisamente è cambiata la programmazione di Rai Uno, con le repliche dell’amatissima serie che a sorpresa non sono andate in onda. Non è ancora chiaro se e quando verranno recuperati il settimo e l’ottavo episodio della dodicesima stagione, certo è che nella serata di ieri i telespettatori hanno avuto modo di approfondire cosa ha scaturito l’ennesima crisi di Governo. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere a breve alle repliche dell’amata fiction.

Don Matteo, cambia tutto per la messa in onda delle repliche: la novità per i telespettatori

Nel corso della serata di ieri la Rai ha giustamente voluto lasciare spazio alla crisi di Governo che ha scosso gli italiani. Infatti per la prima volta è stata tolta la fiducia a Mario Draghi da parte del Movimento 5 Stelle. Questo evento ovviamente ha scosso la giornata, con il servizio pubblico che ha deciso di mandare in onda uno speciale del TG 1 in cui si è analizzato quanto successo ed il rifiuto delle dimissioni di Draghi da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Questa è stata quindi la sorpresa in programmazione a partire dalle ore 21:25, visto che al posto della fiction c’è stato un lungo focus su quanto successo al Governo. A condurre la trasmissione il direttore del Tg1 Monica Maggioni. Nel corso dello speciale c’erano contributi esterni e collegamenti con le principali sedi istituzionali, ospiti in studio e collegamento, tra cui giornalisti, direttori di testate, editorialisti e naturalmente rappresentanti delle forze politiche. Con molte probabilità, quindi, le repliche di Don Matteo torneranno regolarmente in onda il prossimo giovedì.