Uomini e Donne, addio ad una delle coppie più amate: “È una cosa delicata”

Rottura improvvisa per motivi piuttosto delicati per una delle coppie più amate di Uomini e Donne, che si era trovata nel programma tv

Tante, tantissime le coppie che in questi anni sono fuoriuscite dal dating show più amato della televisione italiana. Ovvero da Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che va in onda quotidianamente su Canale 5.

Uomini e Donne in questo periodo estivo è in ferie. Tornerà a fare compagnia ed a creare nuove situazioni sentimentali a partire da metà settembre prossimo (si parla di lunedì 12 come inizio della nuova stagione). Ma a far parlare in queste settimane sono le vecchie coppie formatesi a U&D.

Una di queste si è ufficialmente lasciata e ha fatto subito piuttosto scalpore. La notizia non è nuovissima: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono detti addio. Una rottura che è rimbalzata come un fulmine a ciel sereno e che resta un bel po’ misteriosa.

I due protagonisti di Uomini e Donne e la rottura insanabile: la verità di Camilla Mangiapelo

Per ricordare l’intreccio di Riccardo e Camilla bisogna tornare addirittura all’edizione 2016-2017 di Uomini e Donne. In quel contesto i due giovani si erano conosciuti, corteggiati e scelti per iniziare una storia d’amore vera e propria.

L’influencer romana e il modello di Anagni si sono frequentati subito dopo la fine di Uomini e Donne e hanno fatto coppia fissa per diversi anni. Precisamente cinque anni insieme, superando anche lo scoglio televisivo di Temptation Island.

Ma da qualche settimana Riccardo e Camilla si sono ufficialmente lasciati. Una rottura che resta avvolta dal mistero, visto che fino a poco prima i due apparivano sui social ancora innamorati, appassionati e spesso insieme.

Su Instagram Camilla Mangiapelo, ormai seguitissima, ha risposto ad alcune domande dei follower. Ma ha voluto subito glissare sulla rottura con Gismondi: “Questo è l’unico argomento di cui non parlerò mai. La cosa è personale e delicata, nulla su cui potrei ami speculare. Ci vuole tempo per ritrovare i propri equilibri”.

Non sapremo mai, almeno dalla voce di Camilla, il motivo della separazione improvvisa. Ma la ragazza resta comunque legata al suo grande amore: “Il tatuaggio con scritto Hakuna Matata lo abbiamo condiviso e fatto assieme. Ma non lo cancellerò, il passato non si rinnega, resterà lì dov’è”.