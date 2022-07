Pacchetto anti-inflazione: l’incontro tra Draghi e Confindustria

La situazione economica è stata al centro del tavolo che si è tenuto ieri con le imprese italiane a Palazzo Chigi, con al centro il confronto sul cuneo fiscale e salario minimo.

In un comunicato il Governo spiega che “Draghi ha ribadito l’intenzione di avviare un metodo di lavoro con le parti sociali attraverso incontri su temi specifici, tra i quali: le politiche industriali, con riferimento ad alcuni settori chiave dell’economia italiana quali l’automotive e il siderurgico; il Pnrr; l’energia e la Legge di Bilancio”.

Seduti al tavolo, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, la direttrice generale di Confindustria Francesca Mariotti, il premier Mario Draghi, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario Roberto Garofoli.

L’incontro con i sindacati

Il 12 luglio Mario Draghi ha incontrato sugli stessi temi anche i sindacati. A Uil, Cgil e Cisl il premier ha detto che il governo varerà un corposo decreto entro la fine di luglio con nuovi aiuti.

Palazzo Chigi ha proposto ai sindacati di aprire tavoli sul cuneo fiscale, la lotta alla precarietà e sul salario minimo, partendo dalla proposta del ministro del Lavoro Andrea Orlando. Le trattative dovrebbero aprirsi il 23 luglio.

Bonomi: “L’Italia non è obbligata a introdurre il salario minimo”

Secondo Carlo Bonomi, “L’Italia non è obbligata ad introdurre per legge” il salario minimo. “Più dell’80% dei nostri lavoratori è coperto dai contratti nazionali. Farlo sarebbe una scelta politica, ma attenzione, perché così si rischia di scassare la contrattazione nazionale”. Lo ha affermato mentre si trovava a Parigi per il bilaterale con l’omologa organizzazione francese Medef.