“È cominciato tutto 3 anni fa”, ex volto di Sanremo racconta il dramma – FOTO

Un ex volto di Sanremo ha raccontato il dramma che l’affligge da tre anni ormai: un lungo messaggio per sensibilizzare

È stata tra le co-conduttrici accanto ad Amadeus, bella, splendente e spigliata, l’attrice però ha vissuto e vive tutt’oggi un dramma che, col tempo, è riuscita a debellare. In attesa della prossima avventura lavorativa si racconta.

È passato soltanto un anno dalla sua partecipazione elegante al Festival di Sanremo, con grande classe è riuscita a scendere le scale del palco del Teatro Ariston accanto ad Amadeus e portare avanti un’intera di serata della kermesse musicale. Tra piccolo e grande schermo, Matilda De Angelis è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo riuscendo ad arrivare al posto più ambito.

Nonostante la classe, lo charme, la verve di Matilda De Angelis cela un altro lato di sé che sembrava essere molto nascosto, ma che è emerso a galla perché la stessa attrice ha deciso di parlarne a cuore aperto con i tanti follower che conta, nella speranza di poter diffondere quanto più possibile il messaggio.

Matilda De Angelis racconta il suo dramma su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

Con un lunghissimo post su Instagram, fatto di tante foto, perlopiù in lacrime, Matilda De Angelis ha raccontato dei suoi problemi d’ansia: “Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa. La sensazione di stordimento che provoca è difficile da spiegare. Ho sentito per giorni e settimane un macigno sul petto che mi impediva di respirare, la sensazione che tutto attorno a me perdesse di senso, uno svuotamento emotivo feroce che non risparmiava nessun sentimento, bello o brutto che fosse, la paura di uscire di casa o di tornarci, perché ogni minimo cambiamento anche quotidiano poteva significare per me la rottura di un “equilibrio” a cui mi aggrappavo per convincermi che andasse tutto bene”.

“Capire chi siamo, cosa vogliamo, di cosa abbiamo bisogno, quali persone,cose,situazioni ci fanno bene e quali no è necessario per crescere e guarire. E alla fine ridiamo, che col tempo tutto passa. O quasi”, così si conclude il bellissimo messaggio che l’attrice ha voluto dare.