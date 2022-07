Pippo Franco ricoverato d’urgenza a Roma: i dettagli sulle sue condizioni

È degli ultimi minuti la notizia di un non meglio specificato malore che ha colpito Pippo Franco ricoverato d’urgenza a Roma

Nel mondo dello spettacolo c’è grande apprensione per le condizioni del comico che sembrerebbe essere stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Ancora non sono ben note le sue condizioni.

Quella che sembrava essere una tranquilla giornata per tutti è stata immediatamente fulminata dalla notizia di un inaspettato ricovero per Pippo Franco. A confermare la notizia è FanPage.it che riporta le parole di Alessandro Rosica, noto personaggio del web che è stato il primissimo a far sapere, nelle scorse ore, che il comico ha avuto un malore: “Pippo Franco è stato ricoverato al Gemelli di Roma. Purtroppo è in condizioni gravissime a seguito di un ictus avuto questa notte. Le condizioni sono terribili, preghiamo per te. Forza leone”.

Quelle del noto investigatoresocial sono parole allarmanti per il mondo dello spettacolo che immediatamente ha tempestato di messaggi il comico per sincerarsi delle sue condizioni. Al momento non si hanno molti dettagli sulle sue condizioni, né sono arrivate conferme o smentite da parte dei familiari, ma i fan sul web sono molto in apprensione.

Pippo Franco, quali sono le sue condizioni? Ipotesi ictus

Poche ore dopo la notizia sulle condizioni di Pippo Franco, Alessandro Rosica ha avuto nuovi aggiornamenti che ha condiviso coi suoi follower: “Le condizioni migliorano, la famiglia chiede estrema riservatezza e la rispetteremo. Da adesso solo belle notizie, speriamo bene. In bocca al lupo”.

Ultim’ora grazie a dio migliorano le condizioni di Pippo Franco. Siamo tutti più sollevati. Principio di ictus ( da verificare meglio ) La famiglia chiede riservatezza. Aspettiamo con ansia❤️ grande Pippo — Alessandro Rosica (@Investigsocial) July 12, 2022

Le condizioni del comico sembrano essere in ripresa, nonostante ufficialmente non si sia esposto alcun familiare, men che meno i suoi due figli, Simone e Gabriele Pippo con quest’ultimo che è conosciuto dai telespettatori italiani per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2019. Come ha giustamente augurato l’investigatoresocial, ci si aspettano soltanto buone notizie da parte della famiglia, soltanto nel momento in cui riterranno giusto esporsi per vie mediatiche.