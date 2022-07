“Lulù Selassié come conduttrice”, scoppia la bomba: trema Soleil! L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo è pronta al grande salto in tv

Per aggiudicarsi la conduzione del GF Vip Party sembra esserci un testa a testa tra la principessa etiope e Soleil Sorge. Intanto i fan hanno realizzato un hashtag su Twitter per spingerla.

E’ un momento molto importante per Lulù Selassié. Dopo aver conquistato il pubblico all’interno della Casa di Cinecittà e aver rotto definitivamente con Manuel Bortuzzo, ora per la principessa ereditiera etiope è arrivato il momento di spiccare il volo all’interno della televisione italiana. Il suo nome è in ballo per la conduzione della prossima edizione del GF Vip Party. A contenderle il posto c’è però l’ex coinquilina Soleil Sorge, anch’essa accreditatissima per il ruolo. I fan della Princess si stanno spendendo in prima persona per lanciarla in questa volata, organizzando un hashtag su Twitter (#LULUXGFVIPPARTY). Una pressione social per sbloccare la situazione e convincere anche i vertici Mediaset ad affidarle il ruolo. Al momento la produzione non ha ancora fatto sapere quale sarà la scelta definitiva e le due candidate sono ancora spalla a spalla.

GF Vip Party, Soleil Sorge e Lulù Selassié potrebbero condurlo insieme

Dal canto suo Soleil ha avuto anche la possibilità di ricoprire il ruolo di giudice nello show La Pupa e il Secchione, disimpegnandosi piuttosto bene. Ritrovarla alla guida del format collegato al GF Vip non sarebbe una sorpresa, anzi sembrerebbe al momento la scelta più probabile.

La bomba clamorosa potrebbe riguardare il coinvolgimento di entrambe. Una doppia conduzione che manderebbe di certo in estasi tutti i fan. La Principessa e l’ex volto di Uomini e Donne a spartirsi lo schermo del GF Vip Party, un’idea credibile secondo quanto riferito da BlogTivvu.

All’interno della Casa le due non hanno avuto un ottimo rapporto, arrivando anche a qualche scontro verbale piuttosto acceso. A quanto pare, però, i rapporti sarebbero migliorati dopo la fine del reality, e ora le due sarebbero addirittura buone amiche. Una convivenza insomma possibile, che potrebbe non scontentare nessuno e offrire al pubblico ciò che più desidera: le due stelle insieme. A breve ne sapremo di più.