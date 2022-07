“Separazione consensuale”, colpo di scena Totti-Blasi: indiscrezione shock

Secondo Dagospia starebbe per arrivare un annuncio improvviso riguardo una delle coppie italiane più famose ed invidiate di oggi

Una delle coppie più amate ed invidiate d’Italia è da anni quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Una splendida storia d’amore quella tra l’ex capitano della Roma e la nota conduttrice televisiva che lavora per Mediaset.

Ma da tempo i giornali ed i siti di gossip rumoreggiano su una presunta crisi tra i due sposini. Totti e la Blasi starebbero attraversando da mesi un periodo delicato, tanto che a febbraio uscirono indiscrezioni su una separazione ormai imminente.

Sia Totti che Ilary hanno però smentito il tutto, rilasciando successivamente dichiarazioni distensive sul proprio rapporto. L’ex campione e la showgirl hanno fatto intendere come fosse tutta una macchinazione da parte di determinati comunicatori, rumors senza fondo e privi di realtà.

Dagospia è sicuro: stasera il comunicato congiunto di Francesco Totti e Ilary Blasi

Oggi però è fuoriuscita una nuova bomba, sempre riguardo il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il noto sito di indiscrezioni Dagospia ha fatto sapere che i due sono praticamente ad un passo dal lasciarsi ufficialmente.

Il portale di Roberto D’Agostino ha sganciato la bomba: “Questa sera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale“.

Già altri siti in queste ore, come Ilfattoquotidiano.it, stanno riportando la news lanciata da D’Agostino. Una vera e propria notizia shock, soprattutto per i tifosi di Francesco Totti ed i fan di Ilary Blasi, una coppia sposata dal 2005 e che ha dato alla luce tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Arriverà davvero il comunicato congiunto della coppia che annuncia la separazione? Non resta che aspettare; certo è che Dagospia ha messo la pulce nell’orecchio di tutti, un fulmine a ciel sereno soprattutto dopo le smentite di Totti e Ilary degli scorsi mesi riguardo la loro crisi matrimoniale.

Già l’inverno scorso a Francesco Totti era stata accostata una presunta liaison con Noemi Bocchi, giovane donna amica della coppia e spesso presente allo stadio Olimpico. Un intrigo smentito dallo stesso ex calciatore della Roma, ma che evidentemente non ha chiuso del tutto i fari del gossip.