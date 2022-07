Lutto a Uomini e Donne, morta la madre di un ex volto del dating show

Un grave lutto ha sconvolto un ex volto di Uomini e Donne e tutti coloro che la seguono: il messaggio strappalacrime su Instagram

Terribile lutto per un ex volto del dating show di Maria De Filippi che ha condiviso il dolore con i suoi tanti follower sui social. Una cara perdita inaspettata che arriva come un fulmine a ciel sereno.

È stata a bazzicare negli studi di Uomini e Donne per un po’ di tempo in qualità di corteggiatrice tra il 2018 ed il 2019 quando è stata molto amata dal pubblico e particolarmente apprezzata anche dalla produzione. Tuttavia, Klaudia Poznanska non è mai riuscita a salire sul Trono Classico del dating show, ma ha continuato con il suo lavoro da modella ed influencer anche al di là della sua esperienza al dating show.

Chi ricorda il percorso di Andrea Zelletta sul Trono di Uomini e Donne non può non ricordare anche l’influencer che, però, non è stata portata fuori dal programma. Il tronista, infatti, scelse di portare con sé Natalia Paragoni con cui è tutt’oggi fidanzato. La Poznanska ci rimase molto male perché realmente interessata al tronista.

Uomini e Donne, lo straziante messaggio di Klaudia Poznanska

“Proteggimi da lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni. Tutto quello che farà sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto. Sarai orgogliosa di me, te lo prometto. Ti amo angelo mio”, così ha annunciato la dipartita di sua mamma Klaudia Poznanska che meno di 24 ore fa ha condiviso il grande dolore sui social. Nonostante sul profilo dell’influencer non vi siano foto in compagnia della mamma, dal messaggio lanciato tramite le sue storie è evidente il rapporto forte che le legava.

Immediatamente c’è stata una “gara di solidarietà” per esprimerle il più sincero cordoglio, ma di fronte ad un lutto del genere non ci sono mai abbastanza parole per poter far star meglio gli altri. Un altro grande ostacolo nella vita di Klaudia che, come sempre, dovrà farsi forza su sé stessa e risorgere dalle sue ceneri.