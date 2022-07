Che Dio Ci Aiuti 7, ingresso sensazionale nel cast: arriva direttamente da Amici!

Che Dio Ci Aiuti è indiscutibilmente una delle serie Rai più apprezzate di tutte ed un nuovo ingresso potrebbe spiazzare tutti i telespettatori

Un ingresso sensazionale nel cast di una delle serie Rai più amata dai telespettatori italiani potrebbe spiazzare tutti. Sarebbe la prima volta che il volto apprezzatissimo di Amici prende parte ad una fiction.

Nella prossima edizione di Che Dio Ci Aiuti non ci sarà più Elena Sofia Ricci e la notizia ha destabilizzato i tanti telespettatori che amano l’attrice, volto iconico della fiction che, però, uscirà di scena. Negli anni, la serie Rai ha raccolto tanti piccoli cameo di personaggi del mondo dello spettacolo che hanno accettato di registrare singole puntate in compagnia delle suore e di tutto il convitto che ospita ragazze e ragazzi.

È al bar l’Angolo Divino che, spesso e volentieri, si incontrano diversi personaggi, episodio dopo episodio. La produzione di Che Dio Ci Aiuti ha dovuto provare a sopperire all’assenza di Elena Sofia Ricci che girerà soltanto una parte della settima stagione per trovare un collegamento nella trama e portarla fuori dal piccolo schermo di Rai Uno.

Che Dio Ci Aiuti 7, Elena d’Amario nel cast: telespettatori spiazzati

Da TvBlog l’indiscrezione pazzesca riguarda Elena d’Amario. “Morta una Elena se ne fa un’altra”, questa la politica attuata da Lux Vide, l’azienda produttrice di Che Dio Ci Aiuti che ha scelto la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi come new entry per la settima stagione della fiction. Elena è stata prima un’allieva della scuola del talent show e, da anni ormai, è diventata professionista nonché assistente di sala dei ragazzi che arrivano ad Amici. Una bravissima e bellissima ballerina che ha dimostrato di essere una grande professionista sotto ogni punto di vista.

Al talent show è molto stimata ed apprezzata, ha un ottimo rapporto con tutti i suoi colleghi come si evince dalle tante storie pubblicate durante i periodi di registrazione. Nelle scorse ore, ha pubblicato una storia su Instagram un po’ criptica: così come raccolto da TvBlog, sembrerebbe che attualmente Elena si trovi a Spoleto per le riprese.