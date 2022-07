Torna al GF Vip 7! Alfonso Signorini ha scelto di nuovo lei: che concorrente

Per il GF Vip 7, Alfonso Signorini sta pensando ad un gran ritorno nella casa più spiata d’Italia: un nome veramente altisonante

Alfonso Signorini l’ha messo in chiaro già dalla stagione precedente: per la prossima edizione non avrebbe posto alcun limite ed i nomi fin qui usciti sembrano proprio procedere verso la sua promessa.

Indizi qua e là, oggetti smarriti nel suo studio, Alfonso Signorini sta facendo sognare i telespettatori del GF Vip che non vedono l’ora di poter assistere alla settima edizione del programma. Intanto che si sta definendo una data d’inizio, che sembra vacillare tra il 12 ed il 19 settembre è in via di definizione tutto il cast. Appurato che Orietta Berti e Sonia Bruganelli siederanno sulle poltrone da opinioniste -non senza suscitare qualche polemica- adesso sarà curioso sapere chi saranno i vipponi della casa più spiata d’Italia.

Dopo Chadia Rodriguez e George Ciupilan che sembrano essere ormai certi, visti gli indizi social, Alfonso Signorini sta pensando ad una minestra riscaldata che sembrerà molto appetitosa agli occhi dei telespettatori perché ha già portato un gran show in diretta quando prese parte al reality di Canale 5.

GF Vip 7, Alfonso Signorini pensa a Patrizia De Blanck

L’indiscrezione bomba parte da Dagospia con una grande novità: Patrizia De Blanck potrebbe tornare al GF Vip 7, ma in coppia. La Contessa, infatti, non entrerebbe come concorrente singolo, ma insieme ad un suo amico giovanissimo influencer, Lorenzo Castelluccio. Da un lato, la sua presenza conviene alla produzione perché con la sua verve, la Contessa ha dimostrato più volte di far volare alti gli ascolti e lo share, dall’altro farebbe da spalla al suo amico influencer per portarlo in TV e fargli avere un seguito più folto. Un connubio perfetto per il reality show di Alfonso Signorini che è giusto guardi anche le proprie tasche e ciò che conviene in merito al successo con i telespettatori.

Lady Milne ha già preso parte ad un’edizione del GF Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi due anni fa, in cui creò parecchie dinamiche che all’epoca fecero impazzire i telespettatori. Chissà che, riproponendola nella stessa casa, non possa altrettanto portare contenuti interessanti.