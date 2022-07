Boom Sabrina Ferilli! Ora è ufficiale: nessuno lo avrebbe immaginato

Che sorpresa per Sabrina Ferilli: la nota attrice romana, sempre molto ironica e sopra le righe, è tornata così a far parlare di sé in televisione

Esplosiva, ironica e sempre sopra le righe. Sabrina Ferilli è un personaggio amatissimo per il cinema e per la televisione italiana, proprio per il suo carattere spontaneo. Una grande interprete che si è saputa reinventare anche su piccolo schermo.

Non è un caso se la sua grande amica Maria De Filippi abbia deciso di puntare forte sulla presenza di Sabrina Ferilli in alcuni suoi programmi di Canale 5. Ad esempio l’attrice è ospite fisso di Tu si que vales, il talent show di Mediaset che la vede come ‘critica’ d’eccezione.

Sarà anche per l’esplosiva e simpatica presenza della Ferilli, ma il successo di pubblico di Tu si que vales continua ad essere quasi incontrastato. Nessuno se lo aspettava, ma anche le repliche dell’ultima stagione del talent stanno avendo ottimi riscontri.

Ascolti TV di sabato 9 luglio 2022: Tu si que vales batte di pochissimo la replica di The Voice Senior

L’ironia e la bellezza della Ferilli, la professionalità di Maria De Filippi e Gerry Scotti oltre al fascino di Belen Rodriguez. Con queste armi Tu si que vales in Italia è un successo assicurato, anche per la presenza di esibizioni sempre originali.

Per questo motivo ieri, sabato 9 luglio, la replica di Tu si que vales ha sconfitto quella di The Voice Senior, un altro talent show targato Rai, nella battaglia degli ascolti. Un duello tra puntate già andate in onda in passato, ma vinto sul filo di lana dal programma di Canale 5.

Tu si que vales ha nuovamente intrattenuto 1.520.000 spettatori con uno share del 15.8%. Leggermente peggio il programma della Clerici, ovvero The Voice Senior, che nella replica della seconda edizione ha ottenuto 1.676.000 spettatori pari al 14.3% di share.

Nel preserale Paperissima Sprint torna al vertice: sconfitto il documentario sul calcio femminile

Sorpresa negli ascolti della fascia preserale di sabato 9 luglio. Ottimo risultato per Paperissima Sprint, il programma di intrattenimento e di ‘papere’ di Canale 5. Ben 2.389.000 spettatori con il 18% di share conquistato da Brumotti e compagnia.

Battuto dunque il documentario Azzurro Shocking – Come le donne si sono riprese il calcio, progetto di Rai Uno come focus sul calcio femminile e sulla Nazionale che giocherà da stasera gli Europei. 1.927.000 spettatori pari al 14.5% per questo prodotto.