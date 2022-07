Barù e sorelle Selassié, nuovo capitolo della telenovela: annuncio ufficiale in diretta

La telenovela tra Barù e le sorelle Selassié non sembra avere fine, giorno dopo giorno i dettagli sul loro rapporto sono sempre più

Cosa c’è tra i due vipponi? Una tenera amicizia, probabilmente, anche se Jessica ha palesato qualcosa in più nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca. Su di lui torna a parlare anche Clarissa.

La storia tra Jessica Selassié e Barù è nata tra le mura della casa più spiata d’Italia con il nipote di Costantino della Gherardesca che ha catturato l’attenzione della principessa etiope, seppur non ricambiata. Tuttavia, il loro rapporto un po’ ambiguo ha fatto sognare i fan di quella che non è mai stata una coppia, nella speranza che, al di là delle telecamere, tra i due potesse nascere qualcosa di vero e sano.

Nonostante i due siano stati più volte paparazzati insieme, c’è sempre stata molta chiarezza: si tratta solo di una sincera amicizia, tant’è vero che l’enologo è stato poi beccato in compagnia di altre donne, mentre Jessica è attualmente in stand by, o almeno così pare. Chi ha un particolare rapporto con il nuovo proprietario di un ristorante, è Clarissa, sorella di Jessica, che torna a parlare di lui sui social.

Clarissa Selassié risponde ad una domanda su Barù

Lasciando la possibilità ai suoi follower di farle domande, Clarissa Selassié è stata incalzata su Barù: “Ti fa ancora ridere?” chiede un utente e la principessa etiope, senza alcun tipo di rancore ha risposto con sincerità: “Verso Barù grande stima e rispetto. Non ho nulla contro di lui”. Come si evince dalle parole di Clarissa, il loro rapporto resta in piedi senza particolari screzi, semplicemente una stima e rispetto reciproci da “buon conviventi”.

Insieme sono stati anche, di recente, al matrimonio di Davide Silvestri in tema country, ma da alcune testimonianze pare che Barù non ha passato la celebrazione insieme alle sorelle Selassié. Insomma, nessun rancore, ma le principesse sanno che passeranno tutte e tre l’estate da single in attesa di nuovi stimoli e programmi televisivi con cui mettersi in gioco.