Grande Fratello, l’amara confessione di un’ex concorrente: dopo la gravidanza è cambiato tutto. Periodo non facile, la soluzione è lontana

Non sono moti gli ex concorrenti del Grande Fratello che possono vantare quasi 1 milione di follower su Instagram, numeri che invece lei ha. Perché per Ivana Icardi, reality di Canale 5 era stata solo una fase di passaggio.

Era stata convinta a partecipare da Barbara d’Urso e così insieme ad altri personaggi famosi e non famosi era entrata nella Casa del Grande Fratello 16. Un’esperienza importante che l’aveva fatta conoscere ad una fetta maggiore di pubblico italiano. E da lì la 27enne argentina era decollata per una nuova carriera televisiva che ha sviluppato soprattutto in Spagna.

Lì lo scorso anno aveva conosciuto Hugo Sierra, altro personaggio molto noto in Spagna, e con lui era anche diventata mamma di Giorgia, nata nell’estate 2021. Oggi, a distanza di tempo, la sorella di Mauro Icardi però confessa che non tutto è andato come se lo immaginava e ancora adesso porta dietro spiacevoli ricordi della maternità.

Come ha confessato alla tv specializzata Mtmad, dopo il parto ci ha messo molto a ritrovare la perfetta forma e in affetti ancora oggi sente di essere qualche chilo in sovrappeso. In più ci sono i segni sul corpo: “Il mio ventre è diventato molle e tutto è diventato più flaccido”. Come il suo seno, che dopo l’allattamento alla bambina è decisamente cambiato, come se fosse svuotato.

Grande Fratello, l’amara confessione di un’ex concorrente: il celebre fratello non collabora

A scanso di equivoci, nell’intervista Ivana Icardi ha spiegato chiaramente di essere felice accanto alla sua bambina che è diventata una vera ragione di vita. Però tutti i cambiamenti nel suo fisico l’hanno messa in crisi perché la fanno sentire meno donna e meno attraente per gli uomini.

Come se non bastassero quei problemi, ci sono anche quelli legati alle finanze. Perché per dedicarsi a Giorgia, Ivana ha dovuto rallentare un po’ i ritmi con il lavoro e ha dovuto anche fare i conti con se stessa. In passato era una grande amante dello shopping, adesso è costretta a limitare moto le spese, ad essere molto più oculata per non rischiare di andare sotto con i conti.

In tutto questo, c’è il fratello che non la aiuta. I due hanno interrotto i rapporti da anni e anche con Wanda Nara non ci sono contatti, nonostante più volte la Icardi abbia rivolto appelli all’attaccante argentino che presto potrebbe tornare a giocare in Italia. Sarà la colta buona per un riavvicinamento?