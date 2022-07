Anticipazioni Una Vita, un tradimento sale a galla: Jacinto e Servante scoprono tutto!

Nelle prossime puntate di Una Vita, Jacinto e Servante scopriranno un alto tradimento mettendo un personaggio con le spalle al muro: tutte le anticipazioni

Ad Acacias sta per abbattersi una nuova vicenda che porterà ancora a lungo la trama e saranno Jacinto e Servante a scoprire tutto, o meglio, a non credere alle menzogne da parte di uno dei personaggi amatissimi della soap opera.

Sebbene la soap opera spagnola si avvia verso la fine, ad Acacias le peripezie non mancano mai e questa volta, al centro della trama, ci finiscono Jacinto e Servante che non si bevono le menzogne da parte di Ignacio. Dalle anticipazioni spagnole, infatti, sappiamo già che quest’ultimo tradirà Alodia, ma bisogna fare un passo indietro e comprendere come vanno realmente le cose.

Tutto inizia quando Alodia e Jacinto organizzano il trasloco che però slitta perché non sono convinti del lavoro fatto dall’imbianchino. Il medico chiede a Jacinto di tenere lontana da Acacias la sua amante, per paura che possa essere scoperto. Tuttavia, il Quiroga non è del tutto sincero: afferma che questa donna è una sua paziente insoddisfatta dell’operato che vuole dar fastidio ad Alodia. Né Jacinto né Servante si bevono le parole del medico e diventano sospettosi. Ad un certo punto, ad Ignacio arriva una lettera che era, in realtà, destinata proprio a sua moglie: è l’amante a scrivere e svelare la loro relazione.

Anticipazioni Una Vita, David si dichiara a Valerio e poi fa una richiesta ad Aurelio

Nelle prossime puntate, Genoveva propone un accordo a David, quello di allearsi in segreto. Quest’ultimo ci pensa un po’ troppo su, tanto che la Salmeron comincia a diventare neanche troppo velatamente minacciosa nei suoi confronti. Nel frattempo, Valeria vorrebbe chiarire con David e far sì che la loro amicizia possa restare in piedi, ma quando quest’ultimo si dichiara, anche lei si dice innamorata, ma ugualmente fedele al marito: tra i due non potrà esserci nulla.

Una grande botta al cuore per David che decide di parlare con Aurelio ed essere sollevato dall’incarico affidatogli. Alla fine, Exposito comunica la volontà di andar via da Acacias perché non riesce a tenere a bada i suoi sentimenti nei confronti di Valeria.