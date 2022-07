Amici, la doccia fredda: “La nostra storia d’amore non è mai esistita”

All’improvviso è arrivata la doccia fredda da parte di lei: non sarebbe mai nata nessuna storia d’amore all’interno del talent-show Amici.

Come succede ormai in ogni edizione, anche ad Amici 21 sono nate diverse coppie. Mentre Albe e Serena hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme e sembra che tutto proceda a gonfie vele, lo stesso non si può dire di Carola Puddu e Luigi Strangis, l’ultimo vincitore del talent-show di Maria De Filippi.

Entrambi, una volta concluso il loro impegno ad Amici, hanno riempito subito la loro agenda di impegni professionali. Carola sarà presto impegnata ad esibirsi in Romeo e Giulietta con il Balletto di Roma. Sarà anche impegnata insieme ad Alex in un evento speciale in commemorazione di Carla Fracci, che si terrà il 27 agosto a Cervia.

Amici, non è davvero mai nata la storia d’amore?

Luigi Strangis, invece, è impegnatissimo nel tour promozionale del suo EP, Strangis. Il risultato è stato che, apparentemente, dopo la fine di Amici il cantante e Carola Puddu non si siano più visti neanche una volta. La ballerina di danza classica ha dunque voluto chiarire la natura dei sentimenti fra i due e spiegare qual è oggi il loro rapporto.

Nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù, l’ex ballerina di Amici Carola Puddu ha gelato i numerosissimi fan della coppia dei Carolingi: “Ciò che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che, in realtà, non è mai esistita. Dopo quel momento di emozione e fragilità non c’è e non c’è stata nessuna relazione… Non c’è stato più nulla“.

“La vita va avanti”: le incredibili parole della ballerina

Carola Puddu ha spiegato che, dopo la conclusione dell’esperienza di Amici 21, è rimasta in buoni rapporti con Luigi, ed al momento c’è una sincera amicizia. Non ha escluso che in futuro le cose possano cambiare, ma ha specificato che al momento tutto quello che ci sarebbe fra loro sono delle vaghe promesse riguardo il futuro.

Carola Puddu ha tagliato corto: “La vita va avanti, e la mia, per ora, mi piace moltissimo“. Impossibile non ricordare cosa successe quando la ballerina di danza classica di Amici fu eliminata dal programma e sembrò fare una vera e propria dichiarazione d’amore a Luigi, che invece rimase più freddo parlando di una bella amicizia.

Ecco il messaggio con cui Carola Puddu ha annunciato che si esibirà il 27 agosto a Cervia insieme a Michele in un evento in onore di Carla Fracci: