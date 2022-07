“È accaduto dopo Uomini e Donne”, Lilli esce allo scoperto su Luca Salatino

La scelta di Luca Salatino è ricaduta su Soraya, ma il discorso sulla non-scelta ha fatto commuovere tanti: Lilli svela cos’è accaduto dopo

A differenza di Matteo e Valeria, Luca e Soraya stanno vivendo la loro serena storia d’amore, ma il percorso non è stato così semplice. All’interno del dating show, Lilli è stata molto importante per il tronista.

Prima di portare fuori dallo studio Soraya, Luca Salatino ci ha pensato molto bene, perché ciò che lo legava a Lilli era ugualmente forte. Tuttavia, alla fine la scelta deve essere una e, fin qui, non si può dire che abbia sbagliato perché al di là delle telecamere del dating show, la coppia sta vivendo un gran bel momento insieme.

Chi piomba precipitosamente su Instagram a parlare dell’esperienza vissuta insieme è la corteggiatrice che non è stata scelta, Lilli Pugliese che risponde ai suoi follower per la prima volta dopo Uomini e Donne: “Ormai è passato un sacco di tempo, ad un certo punto si va avanti”, così la corteggiatrice di Luca Salatino ha risposto a chi chiedeva se ancora pensasse a lui.

Lilli Pugliese si espande su Matteo Ranieri e Valeria Cardone

La notizia della rottura tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri è sulla bocca di tutti, ma come sostiene fortemente Deianira Marzano era soltanto questione di tempo affinché la fine della relazione fosse ufficializzata perché di concreto, probabilmente, non c’è mai stato nulla. Non c’è stato troppo clamore, quindi, alla notizia della rottura, nonostante tanti fan si siano dimostrati dispiaciuti per quanto accaduto.

A parlare della coppia ormai scoppiata è la stessa Lilli Pugliese che, incalzata da un utente Instagram, ha risposto: “Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo, erano molto carini insieme mi piacevano, forse… Non conosco i motivi, è andata così”. In molti hanno sostenuto per un lungo tempo che la coppia, in realtà, fosse stata “organizzata” a tavolino, non dal dating show, ma per ricevere un po’ di popolarità in entrambi i casi. Sono anni, ormai, che i telespettatori del programma chiedono non l’amore eterno, ma personaggi che ci mettono il cuore nel format del dating show.