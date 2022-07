GF Vip 7, salta tutto! “È finito in stand-by”, cosa farà Signorini?

Lo si è saputo solo in queste ore: l’indiscrezione riporta che salta tutto il lavoro fatto da Alfonso Signorini in questi ultimi giorni per il GF Vip 7. Ecco perchè sembrerebbe essere arrivato un veto da Cologno Monzese.

A partire dall’inizio di luglio, Alfonso Signorini sta fornendo alcuni indizi dai propri profili social riguardo i concorrenti del prossimo GF Vip 7, di cui sarà conduttore. Inizialmente ha pubblicato una foto di una borsetta molto particolare, scrivendo che una futura concorrente del reality show l’aveva dimenticata nel suo ufficio.

La foto condivisa da Alfonso Signorini è diventata subito virale. In poco tempo i fan del Grande Fratello avevano già ricostruito che c’era solo una nota trapper che sponsorizzava le borse di quella marca. Dopo alcune ore è stata quindi ufficializzata la prima concorrente del GF Vip 7, che sarà Chadia Rodriguez.

GF Vip 7, perchè salta tutto? Il retroscena

Il 5 luglio Alfonso Signorini ha pubblicato un nuovo indizio riguardo la seconda concorrente del reality: si tratta di uno smalto rosso di una nota marca. Il conduttore ha aggiunto: “Lo ha dimenticato sul taxi“. A quel punto, il pubblico del GF ha subito puntato tutto sul fatto che la soluzione dell’indovinello fosse Pamela Prati.

La soubrette del Bagaglino aveva già partecipato al GF Vip, ed era stata squalificata perchè si era sottratta volutamente per ore alle telecamere e si era tolta il microfono. Pamela Prati aveva risposto piccata che, essendo stata espulsa, non voleva essere più inquadrata dalle telecamere. Ha quindi chiesto di farle le valigie e di chiamarle un taxi.

La possibile soluzione dell’indovinello di Alfonso Signorini

Sembrerebbe che un’eventuale partecipazione di Pamela Prati ad una trasmissione Mediaset non sia cosa affatto facile. La soubrette aveva dichiarato di voler denunciare Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque per come aveva raccontato la sua presunta relazione con Mark Caltagirone. Dagospia si è dunque affrettato a smentire questa ipotesi.

Sembrerebbe che lo smalto rosso si riferisca alla performer Elenoire Casalegno, che ha fatto delle sue unghie rosse ad artiglio un segno di riconoscimento. Era diventata molto popolare sul web a seguito di alcune sue frasi riguardo il fatto che lei utilizzasse solo borse di marca, non usasse giacche ma pellicce e che non prendesse mai il bus ma solo il taxi.

Perchè il secondo concorrente potrebbe non entrare più nel reality show

Elenoire ha come caratteristica distintiva un carattere davvero peperino. Sarebbe davvero un personaggio difficile da gestire e contenere all’interno della casa. Per questo Alfonso Signorini, che la stima molto ed in passato ne ha condiviso una sua performance sui social, avrebbe previsto un ruolo speciale per lei, come era stato studiato per Giacomo Urtis.

Sembrerebbe, però, che siano arrivate delle voci di scontento da Cologno Monzese. Ci sarebbero molte perplessità riguardo il personaggio. Per questo motivo, il progetto di portare Elenoire Ferruzzi al GF Vip sarebbe finito in stand-by. Dagospia, dunque, si chiede: “Chi è che non ha voluto la Ferruzzi?“.

Ecco una performance di Elenoire Ferruzzi condivisa da Alfonso Signorini sui suoi canali social: