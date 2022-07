Boom Netflix! Una super novità fa impazzire tutti: accadrà il 15 luglio. Gli utenti non vedono l’ora di poterlo avere all’interno del catalogo

Spider-Man: No Way Home esordirà in streaming su Netflix, l’ultima pellicola Sony Marvel dedicata all’Uomo-Ragno, farà a breve il suo esordio sulla piattaforma streaming.

La piattaforma Netflix non è solo la casa delle serie Tv più amate del momento. L’azienda americana ha investito molto nell’ultimo periodo anche sul catalogo di film da mettere a disposizione dei propria abbonati. I migliori titoli usciti pochi mesi prima al cinema vengono riproposti in prima visione sul piccolo schermo. Tra questi è in arrivo finalmente l’ultimo episodio di una delle saghe della Marvel più amate di sempre. Stiamo parlando dell’Uomo-Ragno e della pellicola Spider-Man: No Way Home. Il film campione di incassi al botteghino sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 15 luglio. Il prodotto realizzato dalla Sony, è già disponibile da qualche tempo in download digitale o in affitto digitale, mentre farà il suo esordio in streaming.

Netflix, grande attesa per ‘Spider-Man: No Way Home’: sarà disponibile dal 15 luglio

Il mese di luglio sarà molto ricco di appuntamenti imperdibili. Si è aperto infatti con la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things. Un volume 2 dell’opera dei Duffer Brothers che ha lasciato tutti letteralmente a bocca spalancata. Basti pensare che lo scorso fine settimana, al momento del primo rilascio ufficiale, il server Netflix è crashato per qualche istante, tale era la mole di collegamenti in simultanea. Assolutamente un unicum mai registrato prima per il colosso californiano.

Questo rovente mese estivo proseguirà poi con lo sbarco in streaming di Tenet, l’ultimo lavoro di Christopher Nolan, uscito al cinema in piena pandemia e per questo non fortunatissimo al botteghino. Alla fine del mese, poi, ci sarà l’arrivo dell’attesissimo The Gray Man, film di Anthony e Joe Russo che vede Chris Evans nei panni del cattivo di turno e Ryan Gosling in quelli dell’eroe protagonista del titolo. Nel cast ci sono anche Ana De Armas e Jessica Henwick.

Per rimanere aggiornati su tutti gli altri titoli di serie tv e film del catalogo Netflix, basta farsi un giro sul sito ufficiale della piattaforma (clicca qui).