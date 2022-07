“Non me lo sarei mai immaginata”: Milly Carlucci svela un retroscena su Arisa!

Milly Carlucci sta preparando la nuova edizione di Ballando con Le Stelle. Così in queste ore la presentatrice ha rivelato un retroscena su Arisa.

La Rai nelle ultime settimane ha confermato la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Così Milly Carlucci in queste ore sta regalando ai fan pillole della vecchia edizione, con la presentatrice che ha rivelato un aneddoto inedito su Arisa: le sue parole.

Sarà un’estate caldissima e ricca di impegni anche per una Milly Carlucci sempre in movimento. La celebre conduttrice in queste settimane sta girando l’Italia con il suo Ballando on the road. Infatti con questo tour la presentatrice e pesca ballerini e appassionati in ogni angolo d’Italia. Le ferie quindi sono solo un miraggio per la showgirl che nel frattempo prosegue a mettere in piedi la prossima edizione del format, che come sempre tornerà in autunno sulle reti Rai.

Proprio in merito al programma, Milly ha deciso di rilasciare un’intervista a Confidenze. Così la presentatrice è tornata a parlare dell’ultima coppia vincitrice, quella formata da Arisa e Vito Coppola, affermando: “Non mi sarei mai immaginata la liaison tra Arisa e Vito. Lui lo avevo notato a un provino anni fa, la volevo con me ma era impegnato nelle gare, poi finalmente è arrivato“. Un aneddoto inedito che ha spiazzato i fan, con Milly che forse non aveva fiutato un possibile feeling tra cantante e concorrente.

Milly Carlucci, le ferie sono ancora lontanissime: le parole della presentatrice

Sono ancora tantissimi gli impegni televisivi che Milly Carlucci sta affrontando nel corso di questa stagione lavorativa. Infatti la presentatrice ha sempre messo il lavoro come priorità e per questo le ferie possono aspettare un altro poco. La pausa estiva per Milly non arriveranno prima di metà agosto. Nel corso dell’intervista al settimanale la showgirl ha affermato: “Dovrò aspettare almeno fino a Ferragosto, anche se non so ancora dove andrò ma so già che i ragazzi sceglieranno il mare, mi adatterò anche se convivo con una malattia della pelle incurabile“.

Inoltre, sempre sul settimanale Milly Carlucci ha trovato modo per elogiare nuovamente Arisa dichiarando: “Se Arisa fosse nata negli USA oggi sarebbe una star internazionale, ha una voce meravigliosa. Tengo sempre d’occhio il mercato americano“. Insomma dopo la vittoria del dance show, non terminano i complimenti della showgirl nei confronti della cantante, amatissima dal pubblico e dagli addetti al lavoro.