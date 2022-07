“Pensava fossero delle coliche”, artista di The Voice partorisce all’improvviso

Una gravidanza inaspettata ed un parto rocambolesco: quanto successo all’artista di The Voice ha dell’assurdo

È solito sentir dire che avere le coliche è come un parto, ma l’artista del talent show l’ha reso realtà con una gravidanza inaspettata ed una corsa in ospedale per presunti dolori da coliche: ecco quanto è accaduto.

Quanto è accaduto a Manoela Fortuna ha dell’incredibile. La giovane neomamma 28enne è una cantante che ha partecipato a The Voice Brasile e con la sua voce ha incantato una grossa fetta di pubblico riuscendo ad avere un modesto seguito dopo l’esperienza al talent show. Tuttavia, probabilmente Manoela sarà ricordata più per il parto casuale che per la sua partecipazione al talent show, almeno in Italia.

È TgCom ad aver lanciato la notizia intervistando un amico musicista della cantante, Gaetano Caracciolo: “Sembrava un po’ ingrassata, ha accusato dolori addominali e credeva fosse una colica”. Manoela alla fina ha dato alla luce Esperanza, nata a Vibo Valentia, con suo marito che presto la raggiungerà dal Brasile, così come ammesso da Gaetano.

The Voice, Manoela dà alla luce Esperanza a Vibo Valentia

Come raccolto da TgCom, pare che Manoela soffriva di dolori addominali già da un po’ di tempo, tant’è vero che aveva cominciato ad assumere antidolorifici autonomamente per permettere al dolore di attenuarsi. Nelle ultime 24 ore, le sue condizioni erano vertiginosamente peggiorate, tanto da essere trovata a terra con perdite di sangue da parte degli amici che l’hanno poi portata in ospedale a Vibo Valentia. Per fortuna, nessun tipo di problema all’addome, soltanto una bambina pronta ad uscire dal grembo della mamma senza che quest’ultima lo sapesse. Una volta arrivata in ospedale, chi l’ha accolta ha immediatamente capito che Manoela stava avendo le contrazioni: qualche ora dopo è nata Esperanza, perfettamente sana, di 2.450 chilogrammi.

Dall’ospedale pare che le prime intenzioni della cantante di The Voice fossero quelle di dare il nome alla piccola delle due ostetriche che l’hanno assistita, Antonella e Rita, salvo poi scegliere per un nome più vicino alle origini brasiliane. L’amico dell’artista ha concluso: “Io e la mia compagna stiamo tornando adesso dall’ospedale, le abbiamo portato dei vestitini da neonata”.