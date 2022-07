Caterina Balivo, la crisi ed il litigio: “Quanto l’ho fatto pesare a mio marito”

La conduttrice Caterina Balivo, attualmente impegnata nel programma ‘Chi vuol sposare mia mamma?’, ha fatto alcune confessioni riguardo le crisi matrimoniali avute con Guido Maria Brera, soprattutto in un determinato periodo di tempo.

In una recente intervista a Il Corriere della Sera, Caterina Balivo ha voluto chiarire per quale motivo, proprio durante la pandemia di Covid, è completamente scomparsa dalla circolazione. Vieni con me, il programma di cui era conduttrice in Rai, era fatto apposta per portare un po’ di spensieratezza, e durante i lockdown le sembrava fuori luogo.

Questa scelta la portò poi a scomparire definitivamente dalla televisione per tantissimi mesi. Caterina Balivo un po’ se ne è pentita, anche perchè sembrerebbe che i rapporti con la Rai questa volta si siano completamente interrotti. Allo stesso tempo, le ha dato la possibilità di sperimentarsi su progetti completamente nuovi.

Caterina Balivo, le difficili crisi con il marito

La conduttrice non ha voluto nascondere che, soprattutto il primo lockdown, ha messo a serio rischio la stabilità di coppia. Ha deciso di rendere pubblico questo momento di difficoltà perchè non trova giusto dare un’immagine perfetta che, in realtà, non esiste per nessuna coppia. Ha anche voluto condividere un episodio che li ha quasi portati alla rottura.

Il marito di Caterina Balivo, l’imprenditore Guido Maria Brera, aveva organizzato una festa di compleanno a sorpresa per lei. Aveva anche invitato delle amiche che avevano viaggiato da molto lontano per venire a farle gli auguri. La Balivo, però, non si sentiva bene, e non si presentò alla festa neanche per salutare gli invitati.

La presentatrice è andata vicino alla separazione?

Caterina Balivo ed il marito litigarono furiosamente per questo forfait della presentatrice alla sua festa di compleanno a sorpresa. Dopo quaranta minuti di discussione accesa, Guido Maria Brera ammise che quella volta si arrabbiò davvero con la moglie. Si tratta forse della peggiore discussione che i due hanno avuto dall’inizio della loro relazione.

Caterina Balivo ha spiegato a Nuovo tv di essere uscita benissimo da queste crisi passeggere. Ama avere sempre progetti nuovi da sviluppare, e per questo è contenta di guidare il format innovativo Chi vuol sposare mia mamma? su TV8. La presentatrice segue da vicino le storie ed ammette che le dinamiche Tv scatenano corteggiamenti serrati.

Ecco una recente intervista social in cui Caterina Balivo risponde alle domande dei suoi ammiratori riguardo l’amore: