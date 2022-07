Don Matteo, clamoroso cambio in corsa: è successo per la prima volta. La Rai non cambia idea, la fiction è sempre la più amata dal pubblico

La presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione ha confermato che la tv di stato confida molto nelle sue fiction. E uno dei simboli negli ultimi vent’anni è certamente Don Matteo che ha chiuso da poco la sua stagione 13 in prima serata.

E quando arriva l’estate, non si scappa. In mezzo alle tante repliche spuntano sempre le puntate della serie tv con Terence Hill, Nino Frassica e tutto il resto del cast. Non era mai successo però che i dati fossero così bassi, come dimostrano gli ascolti tv di giovedì 30 giugno che sono appena arrivati. Le puntate di Don Matteo 12 su Rai 1 hanno coinvolto 2.115.000 spettatori pari al 14.8% di share.

Invece su Canale 5 la replica dell’ultima stagione di Scherzi a Parte ha totalizzato davanti 1.259.000 spettatori con uno share del 9.7%. Molto meglio su Rai 2 il debutto di Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu: 1.578.000 spettatori pari al 12%. Discreto risultato per FBI: Most Wanted 2 su Italia 1 con 1.000.000 spettatori (6.8%).

Don Matteo è ovunque: la Rai lo replica anche nel primo pomeriggio, ecco come è andata

Non solo la sera, ma il parroco interpretato da Terence Hill e che nell’ultima stagione è stato poi sostituito da Raoul Bova va anche in replica con la stagione 7 nel Daytime Pomeriggio. Le puntate di ieri hanno messo insieme 1.182.000 spettatori con l’11.6% nel primo episodio e 1.390.000 spettatori con il 16.4% nel secondo episodio. A seguire la soap Sei Sorelle è stata vista da 1.027.000 spettatori con il 13.7% ed Estate in Diretta 1.441.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale 5 Beautiful invece ha totalizzato 2.023.000 spettatori (18%), Una Vita 1.783.000 spettatori (17.6%), Un Altro Domani 1.383.000 spettatori (15.8%) e Brave and Beautiful 1.471.000 spettatori (19.2%).

E ancora, nell’Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 3.197.000 spettatori con il 20.8% e su Canale 5 Paperissima Sprint i 2.225.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rete4 Controcorrente 648.000 individui all’ascolto nella prima parte e 711.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte e su La7 Otto e Mezzo è piaciuto a 1.131.000 spettatori (7.4%).

Infine nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena è stato visto da 3.285.000 spettatori pari al 28.5% e su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! da 1.657.000 spettatori (14.8%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha messo insieme 490.000 spettatori con il 3.6%.