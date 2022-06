Alex e Cosmary, amore al capolinea? Parla l’ex cantante di Amici

Alex e Cosmary sono arrivati veramente al capolinea? L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi è uscito allo scoperto

Una delle coppie più amate, insieme ad Albe e Serena, che hanno fatto sognare i telespettatori di Amici di Maria De Filippi, ma che ora sono in crisi. A parlare del loro amore ci pensa l’ex cantante.

Negli ultimi giorni si è particolarmente vociferato di un addio tra Alex e Cosmary che ha fatto soffrire i fan della coppia. Come succede spesso in questi casi, gli indizi social sono sempre schiaccianti e la lontananza è evidente soprattuto perché la coppia non appare più insieme. Nonostante gli impegni dell’uno e dell’altro, i fan speravano che tra di loro potesse esserci un ricongiungimento, ma così non è.

La distanza si fa sentire, gli impegni anche e la coppia sembra essere già scoppiata. Non è semplice per i due giovani, infatti, riuscire a tener testa sia agli impegni lavorativi che quelli sentimentali, soprattutto visto e considerato che hanno avuto due percorsi differenti all’interno del talent show.

Alex e Cosmary, è finita? Il cantante di Amici esce allo scoperto

Dopo un gran lungo silenzio, a parlare della loro relazione ci ha pensato il cantante di Amici di Maria De Filippi, Alex, che è stato molto chiaro a Casa Chi parlando della sua dolce metà, probabilmente ex: “Sono cose da non dire in questo momento; è un periodo un po’ particolare”. Oltre al lato sentimentale, durante l’intervista ha avuto modo di sciorinare anche il lato artistico e professionale con il desiderio di poter collaborare con una vecchia compagna d’avventura: “Sicuramente mi piacerebbe fare qualcosa con Sissi, a parte il lato persona mi piace molto la sua voce, il genere che presenta. Ma piacerebbe molto. Anche un duetto sarebbe molto bello. Per me lei ha una delle più belle voci in Italia appena uscite”.

Diverso il rapporto con un altro compagno d’avventura arrivato in finale insieme a lui con cui ha avuto qualche battibecco, Luigi Strangis: “Lì la situazione e le dinamiche, anche il suo stesso prof, mi portavano a fare quello e a dire quello che pensavo. Sicuramente adesso però è diverso, dentro Amici mi sono sempre messo in gioco, soprattutto al serale. Quando ti metti tanto in gioco e vedi che non va mai bene niente non è una cosa bella. Però adesso è come se non fosse mai successo nulla, è come se ci fossimo conosciuti normalmente e siamo due persone tranquille”.