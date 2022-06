“La location è andata a fuoco”: protagonista del Paradiso delle Signore vittima di un terribile incidente

Una delle protagoniste de ‘Il Paradiso delle Signore è stata vittima di un clamoroso incidente durante il suo matrimonio: location a fuoco.

Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita ha rischiato di trasformarsi in un vero e proprio incubo. Infatti una protagonista de ‘Il Paradiso delle Signore’ ha visto la location del proprio matrimonio andare a fuoco: cos’è successo.

Nelle ultime ore finalmente Neva Leoni e Claudio Colica hanno celebrato il loro matrimonio. Un 28 giugno speciale per i due che sono convolati a nozze. Tramite le stories però l’attrice della soap opera di Rai 1 ha allarmato tutti con delle Instagram stories. La futura sposa con una nota di sarcasmo ha quindi affermato: “La location è andata a fuoco. La sto prendendo benissimo“, spiegando quindi che in realtà l’incendio ha coinvolto un punto molto vicino alla location e per questione di sicurezza è stato necessario spostare il tutto.

Quindi l’attrice in seguito, insieme ad una testimone alla scena ha poi anche ironizzato: “Non ho avuto un attacco di panico ma una botta depressiva. La mia testimone cerca di evitare che io abbia un crollo“. Quindi l’attrice per il suo matrimonio non ha dovuto fare solamente passare questo giorno speciale senza il compianto padre, ma ha dovuto affrontare anche un cambio di location improvviso. Andiamo quindi a vedere cos’è successo e la reazione dell’attrice.

Il Paradiso delle Signore, imprevisto durante il matrimonio di Neva Leoni: location a fuoco

La notizia è stata una grande batosta inizialmente per l’attrice che interpreta Tina Amato ne Il Paradiso delle Signore. Successivamente però Neva ha voluto chiarire che nonostante l’imprevisto a poche ore dal lieto evento, le sue nozze non sono state sposate. Trionfante la Leoni ha quindi affermato: “Il matrimonio si farà!”. Ovviamente non è mancata un poco di ironia per parlare di quanto accaduto.

Infatti Neva Leoni ha poi aggiunto sorridendo: “Va tutto bene, siamo rilassati, siamo ottimisti, presto saremo ubriachi“. Quindi nonostante l’incendio della location il matrimonio di Neva Leoni con Claudio Colica non salterà ne verrà spostato ma si cercherà solo una nuova location più sicura e adatta. Sarà quindi comunque un giorno speciale per Neva Leoni pronta a convolare a nozze, nonostante i numerosi inconvenienti.