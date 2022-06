WhatsApp, il trucco per cancellare il proprio account per sempre: lo sapevate?

Il tutorial per poter cancellare definitivamente un account WhatsApp, senza lasciare in giro per il web o il cloud le proprie conversazioni

Una delle applicazioni per smartphone, utilizzabile anche in versione desktop, maggiormente utilizzate nel mondo è di certo WhatsApp. Ovvero il sistema di messaggistica istantanea che ha rivoluzionato il mondo delle chat nella tecnologia portatile.

WhatsApp ancora oggi è usatissimo e molto scaricato da coloro che possiedono un cellulare di ultima generazione. Visto che si collega al contatto telefonico e non prevede costi ed addebiti ulteriori, anche se ha bisogno per funzionare di una connessione internet attiva.

C’è però chi preferisce ad un certo punto dire basta a WhatsApp. Ovvero coloro che utilizzano pochissimo il proprio account di messaggistica. Oppure chi predilige nuove tipologie di chat, come Messanger o l’innovativo Telegram.

In questo caso c’è una soluzione per chi vuole mollare definitivamente WhatsApp. Una soluzione per cancellare del tutto il proprio account sul cellulare ed evitare che media, link e conversazioni continuino a circolare sul web o sul cloud.

Come cancellare del tutto WhatsApp da telefoni Android

Ecco il metodo, per chi possiede uno smartphone Android, per eliminare al 100% WhatsApp dal proprio database:

Sblocca il dispositivo, se necessario

Clicca sull’icona di WhatsApp per avviare l’app

Fai tap sui tre puntini in verticale che vedrai in alto a destra della schermata con le conversazioni

Seleziona la voce Impostazioni, presente nel menù che visualizzerai

Premi su Account, rappresentato da un’icona con la chiave

Clicca sul comando Elimina l’account

Scrivi il tuo numero di telefono che risulta associato all’account di WhatsApp

Fai tap sull’icona in rosso Elimina account

Spiega la motivazione per cui vuoi cancellare il tuo account di WhatsApp; tieni presente che si tratta di un passaggio facoltativo

Premi di nuovo su Elimina account per confermare l’operazione

A questo punto non resta altro che procedere alla disinstallazione dell’app. Tieni premuto sull’icona e clicca sul comando Disinstalla che apparirà.

Come cancellare del tutto WhatsApp su Iphone

Ecco invece la soluzione per togliere l’applicazione dai telefoni con sistema operativo IoS:

Sbloccare il dispositivo, qualora necessario

Avviare l’applicazione di WhatsApp con un clic sull’icona

Selezionare l’opzione Impostazioni

Fare tap sul comando Account nella schermata che segue

Premere su Elimina account nel nuovo menù

Digitare il tuo numero di telefono che hai associato all’account di WhatsApp

Confermare l’operazione con un tap sul comando in rosso Elimina account

Scrivere la motivazione per la quale stai eseguendo la procedura; non si tratta di un passaggio obbligatorio, dunque, lo potrai saltare

Cliccare di nuovo sulla voce Elimina l’account

Anche in questo caso servirà poi tenere premuto sull’icona di WhatsApp per cancellare l’applicazione dalla schermata principale del dispositivo.