Silvia Toffanin e Ilary Biasi lanciano la sfida alla coppia Ventura-Perego: cosa sta per succedere

Silvia Toffanin e Ilary Blasi lanciano al sfida alla coppia televisiva formata da Simona Ventura e Paola Perego. Ecco cosa starebbe per succedere nella prossima stagione televisiva per volontà di Piersilvio Berlusconi.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin si sono conosciute quando entrambe erano Letterine nella trasmissione di Gerry Scotti Passaparola. Proprio in quel periodo, tutte e due incontrarono gli uomini della loro vita: Silvia si fidanzò con Piersilvio Berlusconi, mentre Ilary fu paparazzata per le prime volte con il calciatore Francesco Totti.

La loro amicizia è diventata sempre più solida, anno dopo anno. Silvia ha scelto di raccontare in televisione ad Ilary di essere incinta del secondo figlio. La moglie di Totti, invece, ha preferito andare a Verissimo a raccontare cosa era davvero successo in famiglia e se suo marito aveva davvero un amante.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, qual è il nuovo programma?

L’amicizia fra Ilary Blasi e Silvia Toffanin è dunque fuori discussione, e sembra che le due si ritaglino spesso dei momenti solo per loro durante i weekend. Questo è proprio quello che succede fra altre due icone della televisione italiana, Simona Ventura e Paola Perego. Le due presentatrici si conoscono da anni e sono molto affiatate.

Simona Ventura e Paola Perego non hanno nascosto la gioia di poter finalmente lavorare insieme ad un progetto televisivo. Citofonare Rai 2, infatti, è nato proprio con l’idea di portare un po’ di serenità e spensieratezza ricreando un ambiente familiare. L’idea delle due presentatrici donne deve essere piaciuta a Mediaset, che vorrebbe “copiare” l’idea.

L’idea di Piersilvio Berlusconi per le ex Letterine: l’indiscrezione

Il portale Nuovo Tv ha rivelato che Piersilvio Berlusconi starebbe ormai lavorando da tempo all’ipotesi di un programma dove mettere in risalto il talento della Blasi e della Toffanin. Le due amiche e conduttrici avrebbero subito fatto sapere di essere disponibili per il progetto: rimane il mistero sul tipo di programma che le verrebbe affidato.

Le indiscrezioni riferiscono di una trasmissione in prima serata su Mediaset, ma anche di altri progetti che sarebbero in fase di studio per entrambe. Silvia Toffanin potrebbe essere scelta per il daytime di Amici, mentre Ilary sarebbe fra le conduttrici che potrebbero essere scelte per condurre La Talpa.

Ecco la foto che Ilary Blasi ha scelto per fare gli auguri all’amica: