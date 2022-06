Bomba in TV: il protagonista dell’Isola dei Famosi 2022 new entry di Un Posto al Sole

Clamoroso crossover televisivo in vista nei prossimi mesi: un protagonista del reality show di Mediaset sarà nel cast di Upas?

Un Posto al Sole andrà sicuramente in onda ancora a lungo. Confermatissima la presenza della nota soap opera ambientata a Napoli, che va in programmazione ormai tradizionalmente nel prime time di Rai Tre.

La soap napoletana in queste settimane sta facendo parlare di sé per diverse trame intriganti ed anche piuttosto serie. Come quelle legate al coinvolgimento della famiglia Giordano/Bruni con ambienti molto vicini alla camorra.

Ma si prospettano anche grandi novità nel futuro di Upas. La fiction amatissima dal pubblico italiano, come detto confermata nel palinsesto Rai 2022-2023, porterà volti nuovi ed interpreti differenti come da prassi. L’ultima indiscrezione ha del clamoroso per quanto riguarda il cast che verrà di Upas.

Può vincere l’Isola dei Famosi, ma il suo futuro dovrebbe essere su Rai Tre

Si prospetta un clamoroso crossover tra un reality show molto amato dal pubblico italiano e la soap opera Un Posto al Sole. Nel senso che uno dei più acclamati protagonisti del reality in questione potrebbe presto far parte del cast di Upas.

Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis, attore romano che è giunto in finale all’Isola dei Famosi 2022. L’interprete ha scelto di rilanciarsi con la partecipazione al reality che si sta svolgendo in Honduras. Ma non solo: secondo gli scommettitori e le previsioni, oggi potrebbe essere proprio Vaporidis a trionfare.

Favoritissimo per la vittoria dell’Isola, l’interprete di Notte prima degli esami potrebbe avere subito un ottimo riscontro nel mondo della tv italiana. Pare che la produzione di Upas voglia Nicolas Vaporidis come volto nuovo della soap, a partire dalla prossima stagione.

Non c’è ancora nulla di certo in questa indiscrezione, che circola da pochi giorni. Ma non è escluso che una volta rientrato in Italia Vaporidis possa prendere contatti con i produttori e la Rai per essere inserito nelle trame e negli intrecci quotidiani del prime time del terzo canale.

Sarebbe un ritorno sulle scene per l’attore 40enne, che non compare in una fiction televisiva dal lontano 2012. Oggi Nicolas vive a Londra, dove tornerà dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi. Ma il richiamo di Upas è forte e non se lo lascerà sfuggire.