“Avevo paura”, Elodie lo confessa a distanza di tanti anni: è successo al liceo

Torna a parlare Elodie che ha confessato una grande paura che ha avuto nei suoi anni di liceo. Infatti la cantante solo adesso ne ha voluto parlare, in occasione del periodo degli esami di maturità: andiamo quindi a vedere le rivelazioni della pop star.

Al momento nella scena musicale italiana una delle cantanti più amate ed ascoltate è senza ombra di dubbio Elodie. Infatti l’artista ha fatto ballare milioni di italiani con la sua ‘Bagno a Mezzanotte‘. Da pochi giorni la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo ‘Tribale‘. La canzone ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria hit estiva. Così proprio presentando il suo ultimo pezzo, Elodie Patrizi ha voluto rilasciare un’intervista ad Il Corriere della Sera.

La cantante ha quindi rivelato il perché non ha mai sostenuto gli esami di maturità. Sul quotidiano ha affermato: “Che follia, era maggio, a un mese dall’esame mi ritiro, con giustificazioni stupide, tipo: non ho bisogno di farmi giudicare, inizierò a lavorare”. La realtà però, rivela Elodie, è che aveva paura del rifiuto, di non essere all’altezza, di esser bocciata. Proprio in merito la cantante ha quindi ribadito: “L’insuccesso fa parte dell’impegno, senza impegno non c’è successo e allora bisogna accettare che il fallimento fa parte del successo”.

Elodie ed il consiglio agli studenti: “Il fallimento fa parte del successo”

Quindi nella sua ultima intervista Elodie ha rivelato il suo rapporto conflittuale con la scuola. Infatti la cantante è fuggita a pochi giorni dall’esame di maturità proprio per la paura di essere giudicata e di fallire. Ironia della sorte, dopo il periodo scolastico la cantante si è concentrata sulla carriera musicale. Alla fine la scelta è stata quella giusta, con Elodie che è diventata una delle pop-star più conosciute della penisola, ironia della sorte esponendosi alle critiche degli esperti musicali.

Nonostante il rapporto traumantico con la scuola, la cantante ha anche rivelato alcuni aspetti positivi affermando: “C’era una professoressa, di latino e storia, Rossella Riccioni, non l’ho mai più incontrata, una donna molto decisa, sapeva da quale parte stare, era eccentrica e io ero innamorata di lei” – ha poi concluso – “Aveva una visione sana delle cose e poi aveva una sua follia e le persone folli sono le più interessanti“. La cantante, conclusa la parentesi scolastica, si è poi concentrata su diversi aspetti della sua vita.