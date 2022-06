Allarme Covid in Rai: dopo Amadeus positiva anche la Regina della TV

Il protocollo Rai sta cominciando a cedere? È la seconda notizia di un tampone positivo a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro

Dall’inizio della pandemia la TV di Stato ha adoperato un rigidissimo protocollo per tutelare la salute di tutti coloro che lavorano, senza distinzione tra chi è sotto i riflettori e dietro le quinte: adesso arriva la notizia di un nuovo tampone positivo.

Il periodo Covid non è stato semplice per nessuno e la Rai per evitare qualsiasi interruzione improvvisa o stop ha adottato dei protocolli rinomatamente rigidi affinché tutto potesse proseguire per il verso giusto. Basti pensare che nei due Festival di Sanremo condotti da Amadeus -dove notoriamente girano un sacco di addetti ai lavori- soltanto un anno è risultato positivo Irama durante la kermesse per cui non ha potuto esibirsi.

Adesso, forse, i dipendenti Rai hanno smesso di essere così attenti alle regole e la notizia di un altro positivo dopo Amadeus mette in allarme gli studi Rai. Per fortuna il conduttore de I Soliti Ignoti sta bene e si sta godendo le vacanze prima degli appuntamenti che lo vedranno impegnato a partire da metà settembre.

Che tegola per la Rai: Antonella Clerici positiva al Covid

Nelle scorse ore Antonella Clerici ha annunciato di essere positiva al Covid: “Covid time. Prima o poi tocca a tutti”, ha scritto in una prima storia, e successivamente ha pubblicato una foto del suo cane steso accanto a lei con scritto “Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai sola” per poi concludere con una foto di lei in cura e la didascalia “Aerosol time, stay positive”. Visibilmente la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno sta bene, sta seguendo le doverose cure per abbattere il virus e si sta godendo un po’ di relax, seppur chiusa in casa.

Anche a maggio si pensava che Antonella Clerici fosse risultata positiva perché mancò in una puntata del suo programma del mattino, in realtà, allora ebbe un’intossicazione che non le permise di andare in diretta. Adesso, anche lei, dopo due anni e mezzo di pandemia, si è beccata il virus, ma per fortuna sembra essere una forma talmente leggera da essere una seccatura mentale più che fisica.