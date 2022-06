Maria De Filippi e Sabrina Ferilli non se l’aspettavo: la notizia è appena arrivata

Notizia inaspettata per la coppia inseparabile Maria De Filippi e Sabrina Ferilli che lo apprendono in queste ore

Da sempre amiche, molto complici, le due conduttrici Mediaset si sono trovare spesso e volentieri a lavorare insieme ed ottenere grandi risultati. Tuttavia, l’ultima notizia arrivata non è così soddisfacente.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, due partner in crime che fanno sognare i telespettatori italiani per la loro complicità, eleganza e professionalità. Hanno lavorato insieme e portato in scena tanto intrattenimento che ha sempre stupito il pubblico, ma che nella serata di ieri, sabato 25 giugno, non ha perfettamente funzionato. Le due amiche e colleghe sono state insieme sul piccolo schermo con la replica della finale di Tù sí que vales del 2019 vinta dal soprano avellinese Enrica Musto, raccogliendo 1.697.000 spettatori con uno share del 17.2% su Canale 5.

Risultati poco soddisfacenti visto e considerato il successo che hanno insieme nei loro programmi, ma pur sempre comprensibili se si pensa ad una replica di una finale di sabato sera. Ad avere la meglio, come spesso accade, è Rai Uno.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 25 giugno

Una serata all’insegna di speranza, rinascita e gioia ✨

Da Pietrelcina, #UnaVocePerPadrePio inizia tra poco su Rai1 e RaiPlay https://t.co/newlsirVm8 pic.twitter.com/puS7wbiVU6 — Rai1 (@RaiUno) June 25, 2022

La serata d’ascolti di sabato 25 giugno è stata vinta dal programma di Rai Uno Una Voce per Padre Pio che ha conquistato 2.024.000 spettatori pari al 16.8% di share sbaragliando la concorrenza. Su Rai Due, invece, il thriller statunitense del 2020 di Jake Helgrenn, Nessuna bugia può rimanere nascosta ha interessato 811.000 spettatori pari al 6.1% di share. Per concludere con Rai Tre, Mario Tozzi con Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 932.000 spettatori con il 7.2% di share.

Tornando a Mediaset costretta ad ingoiare un boccone amaro con Tù sì Que Vales su Canale 5, ha sfoggiato la seconda pellicola del film d’animazione per bambini Transformers – La vendetta del caduto che su Italia 1 ha ottenuto 577.000 spettatori peri al 4.9% di share. Per quel che riguarda, invece, Rete 4, un grande classico del 1978 di Michele Lupo con Bud Spencer, Lo chiamavano Bulldozer ha raccolto 610.000 spettatori con il 4.9% di share.