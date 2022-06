Bridgerton 3, fan in visibilio: clamoroso ritorno nella nuova stagione

Super notizia per i fan della serie tv Bridgerton, uno dei prodotti di punta del catalogo Netflix, amatissima anche dal pubblico italiano

Tra le serie televisive che hanno spopolato negli ultimi anni, su tutto il panorama mondiale, spicca sicuramente Bridgerton. Ovvero la fiction statunitense prodotta e trasmessa da Netflix che è ambientata nell’Inghilterra dell’Ottocento.

Il pubblico italiano si è appassionato a questi intrecci davvero ben costruiti. Gli sceneggiatori sono partiti da un periodo storico utopico, quello della Reggenza inglese, ma privo di razzismo e straordinariamente moderno in fatto di vedute e mentalità.

Il perfetto sfogo per intrighi di corte, amori, conflitti, duelli e situazioni sentimentali che stanno tenendo incollato il pubblico alla tv. Bridgerton ha le stimmate della soap opera ma con una originale ed affascinante coperta di storia e di melò.

Altro grande punto di forza della serie TV sono i personaggi. Gli spettatori hanno subito apprezzato il fascino e l’eleganza dei vari protagonisti, tutti con un tocco di glamour. E l’ultima notizia riguardante la terza stagione di Bridgerton sta facendo sperare i fan più accaniti.

L’amatissimo personaggio è pronto a tornare dopo gli impegni cinematografici

In questi giorni in Inghilterra si sta cominciando a preparare il set per realizzare la terza stagione di Bridgerton. Che secondo informazioni già circolate dovrebbe vedere Colin e Penelope come protagonisti assoluti degli intrecci sentimentali.

Ma l’ultima indiscrezione è scioccante: in Bridgerton 3 dovrebbe esserci il ritorno sulla scena del personaggio forse più amato di tutta la seria: il Duca Simon di Hastings, interpretato dall’attore britannico (con origini africane) Regé-Jean Page.

Una notizia davvero accattivante ed attraente, soprattutto per le spettatrici di sesso femminile che hanno goduto della visione di Bridgerton grazie alla presenza dell’affascinante duca. Tutto ancora da confermare, ma sembra che il suo personaggio, sposato con Daphne Bridgerton, possa tornare sulle scene.

L’assenza del Duca di Hastings dalla seconda stagione di Bridgerton è stata giustificata con i tanti viaggi di lavoro ed istituzionali del personaggio. Ma Regé-Jean Page è stato impegnato con il debutto cinematografico: lo vedremo presto in Dungeons & Dragons: honor among thieves ed in The Gray Man.

Ora però è tempo di tornare nella serie TV che gli ha dato maggiore notorietà e fatto letteralmente diventare un divo del piccolo schermo. Con grande gioia e soddisfazione delle numerose fan.