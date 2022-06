La confessione dolorosa di Orietta Berti: “Non ce l’ho fatta, era già molto malato”

La nota cantautrice italiana Orietta Berti svela un ricordo del suo passato piuttosto doloroso che le è evidentemente rimasto nel cuore

Orietta Berti è una delle cantautrici italiane più longeve del panorama dello spettacolo nostrano. Visto soprattutto che negli ultimi anni, oltre a regalare nuove canzoni e partecipazioni a Sanremo, si è cimentata in altri ruoli.

La Orietta nazionale è infatti ospite fisso del tavolo finale di Che tempo che fa condotto dall’amico Fabio Fazio, oltre ad essere stata reclutata per diverse operazioni televisive. Ha anche partecipato all’ultimo Festival di Sanremo in nave assieme al giovane Fabio Rovazzi.

Questa sera sarà tra i partecipanti del programma Una voce per Padre Pio, ovvero un concerto show che andrà in onda direttamente da Pietralcina, paese natale del santo a cui molti italiani sono devoti. Tra cui la stessa Orietta che non ha nascosto l’emozione di tornare in quella terra.

Orietta Berti e quell’incontro mancato con Padre Pio diversi anni fa

Intervistata da Di più TV, Orietta Berti ha rivelato un retroscena della sua vita. Quando era una giovane cantautrice aveva pianificato proprio un viaggio a Pietralcina per incontrare Padre Pio, che all’epoca era considerata una vera e propria meta di pellegrinaggio.

Il tentativo però fu vano, come raccontato da Orietta nell’intervista: “Volevo incontrare Padre Pio, una presenza spirituale incredibile. Purtroppo quando andai a Pietralcina era già molto malato e non accoglieva più i fedeli, ma dopo aver pregato nella sua chiesa mi sentii meglio. Tornare in queste terre è una sensazione difficile da descrivere”.

Padre Pio morì a San Giovanni Rotondo, dove venne eretto il santuario a lui dedicato, il 23 settembre 1968, all’età di 81 anni: ai suoi funerali parteciparono più di centomila persone, giunte da ogni parte d’Italia per commemorare il santo di Pietralcina che aveva dato speranza e fede a moltissime persone.

In suo onore questa sera su Rai Uno andrà in onda proprio Una voce per Padre Pio, condotto da Mara Venier. Un concerto che vedrà come detto la partecipazione di Orietta Berti, ma anche di molti altri artisti italiani: Al Bano Carrisi, Riccardo Cocciante, i Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, Matteo Bocelli e Giuseppe Fiorello.