Alex Belli incassa un durissimo colpo: niente da fare per l’ex gieffino

Alex Belli costretto ad incassare un duro colpo che lo vede vacillare dopo le tante certezze raccolte in questi tempi: c’è l’indiscrezione

L’ex gieffino è stato al centro di tante vicende dalla fine del GF Vip, adesso torna al centro di una questione che lo vede protagonista insieme ad un vecchio compagno d’avventura. L’indiscrezione è una vera batosta.

Negli ultimi tempi, Alex Belli ha mostrato di star godendo della bella vita insieme alla sua compagna Delia Duran con cui pare aver trovato un certo equilibrio. Tuttavia, da un punto di vista della carriera sembra che le cose non vadano per il verso giusto. In particolare, si è vociferato di una partecipazione dell’ex gieffino a Tale e Quale Show, insieme ad un suo vecchio compagno d’avventure, Davide Silvestri -con cui non c’è sempre stato il sereno- ma è arrivata prontamente una smentita.

A smentire tutti i rumor fin qui arrivati, infatti, ci pensa la pagina Instagram The Pipol TV che ha affermato con certezza che quella di Alex Belli e Davide Silvestri a Tale e Quale Show è una fake news: non ci sarà alcuna possibilità di vederli su Rai Uno, almeno al momento.

Tale e Quale Show, i nomi in lizza per la prossima stagione

Davide Silvestri e Alex Belli non sono i soli due nomi sfuggiti alle mani di Carlo Conti, perché anche Katia Ricciarelli è intervenuta in prima persona per smentire una sua partecipazione a Tale e Quale Show: “Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”. Il programma di Carlo Conti quest’anno durerà per 10 venerdì, da settembre fino a novembre.

Fin qui, comunque, sono emersi molti altri nomi che non hanno ancora trovato smentita e restano in lizza per poter prendere parte al programma. Tra questi c’è stato il nome delle sorelle Selassié, che amano questo tipo di show e la possibilità di potersi esibire, e Pamela Prati cui sarebbe concessa finalmente una possibilità dopo i tanti appelli fatti.