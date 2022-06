Gigi D’Alessio, il gesto che sorprende Anna Tatangelo: fan a bocca aperta

L’ultimo gesto e decisione di Gigi D’Alessio in qualche modo ha sorpreso i fan del cantante napoletano e della sua ex compagna Anna Tatangelo

Due anni fa la relazione tra Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo è ufficialmente terminata. Una delle coppie più note nella musica italiana ha rotto l’idillio, come purtroppo capita spesso anche nelle migliori storie romantiche.

I due inizialmente sembravano essere rimasti in ottimi rapporti, visto anche che di mezzo c’è anche il benessere del figlio Andrea, nato nel 2010. Ma c’è chi pensa che il feeling amichevole tra Gigi ed Anna sia ormai terminato definitivamente.

Già lo scorso anno la Tatangelo aveva rilasciato dichiarazioni secche sulla sua storia, ormai finita, con Gigi D’Alessio:

“non mi manca nulla della nostra vita insieme, ora sto bene. In passato sono stata in silenzio perché volevo rispettare il mio partner e i suoi figli. Se potessi tornare indietro forse qualcosina la direi”

Gigi D’Alessio e l’esclusione shock della sua ex compagna: è successo al concerto

Dunque i rapporti tra i due ex amanti sembrano decisamente pieni di ruggini e di questioni irrisolte. Evidentemente la rottura tra Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo non è stata affatto serena e pacifica come si pensa.

La conferma è giunta dall’ultima decisione scioccante di Gigi. Il cantautore napoletano ha da poco organizzato uno show per i suoi primi 30 anni di carriera, andato anche in diretta televisiva. Ovvero Gigi uno come te: 30 anni insieme, in diretta da Napoli nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito.

Per l’occasione Gigi D’Alessio ha invitato numerosi ospiti e ripercorso le tappe della sua carriera professionale. Ma secondo diversi rumors il cantautore ha voluto espressamente evitare la presenza della sua ex Anna Tatangelo.

La donna non è stata invitata e Gigi ha persino chiesto alla produzione di non menzionare affatto la cantante di Sora. Un gesto davvero strano che ha lasciato i fan sorpresi, soprattutto se dedicato alla vita ed alla carriera di D’Alessio, nella quale la Tatangelo ha avuto una parte a dir poco centrale.

Oggi, secondo i bene informati, Gigi ed Anna starebbero cercando una pace definitiva, di tornare ad avere un rapporto rispettoso anche per il bene del figlio Andrea. Ma con queste premesse non sembra una missione così semplice.