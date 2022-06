Undici sbarca nell’universo Disney: ruolo top per la star di Stranger Things

Millie Bobby Brown, l’attrice che interpreta Undici in Stranger Things, dovrebbe lanciarsi in un grande progetto che coinvolge la Disney

In questi giorni non si fa altro che parlare di Stranger Things, la emozionante serie televisiva lanciata da Netflix giunta ormai all’ultimo capitolo. Dopo i sette episodi già disponibili in streaming, si attende il 1 luglio per le attesissime due puntate conclusive.

La star assoluta di Stranger Things in tutte le quattro stagioni è sicuramente lei: Mille Bobby Brown, la giovanissima attrice che interpreta l’eroina Undici (Eleven nella versione originale). Ovvero la ragazzina fuggita dai laboratori di Hawkins e che stringe amicizia con i quattro adolescenti protagonisti, salvandoli spesso grazie ai super poteri.

L’attrice che presta il volto a Undici ormai è grande: Millie Bobby Brown ha compiuto 18 anni e si appresta a nuovi passi in avanti per la sua carriera, anche per non restare ancorata a vita al ruolo della bambina dotata di strani poteri in Stranger Things.

Accordo tra Millie Bobby Brown e la produzione Disney: entrerà nel mondo di Star Wars

Una grande notizia in arrivo per i fan di Undici e la stessa giovane interprete. Millie Bobby Brown, secondo indiscrezioni che giungono direttamente dagli Stati Uniti, è in trattative per entrare in un franchise davvero storico.

La Brown è in trattativa, assieme al padre ed agente Robert con Kathleen Kennedy. Vale a dire l’amministratrice della Lucasfilm, casa di produzione che collabora con Disney e che sta realizzando i nuovissimi prodotti legati all’universo Star Wars.

In ballo ci sarebbe un ruolo molto importante e centrale per la Undici di Stranger Things. Va però ancora capito se la Disney ha in serbo una partecipazione in un prossimo film della saga di Star Wars o in uno dei numerosi prodotti televisivi trasmessi dall’emittente Disney+.

Una grande soddisfazione per Millie Bobby Brown, come scrivono negli USA: “Contatti già avviati, grande occasione per la carriera di Millie. I dirigenti sanno quanto sia già un’icona per la fascia di pubblico 10-30 e cosa comporta ciò in termini di attrattiva. E non ha di certo bisogno di fare un provino”.

Undici è tra l’altro una grandissima fan della saga di Star Wars. Infatti, in molte occasioni pubbliche, non ha mancato di mostrarsi vestita e pettinata come la principessa Leia Organa, protagonista femminile del film di George Lucas interpretata dalla compianta Carrie Fisher.