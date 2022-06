Paura per Aurora Ramazzotti, malore improvviso: “Non mi era mai capitato”

Aurora Ramazzotti ha raccontato la sua disavventura in pieno centro a Milano, che l’ha davvero spaventata perché mai successo prima d’ora

Momento di panico, addirittura di mancanza di conoscenza, per Aurora Ramazzotti. La giovane presentatrice ha infatti testimoniato la brutta esperienza capitatele lunedì pomeriggio a Milano.

Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, si sta godendo qualche giorno di relax estivo nella città in cui vive, per l’appunto Milano. Ma è incappata in un malore inaspettato che l’ha subito messa in allarme.

Tutto è successo lunedì nel tardo pomeriggio. Come raccontato da Aurora stessa, la ragazza ha deciso di fare una capatina in centro per un aperitivo con Sara Daniele, la sua migliore amica. Ma il pomeriggio di relax e divertimento si è trasformato in un grande spavento.

Aurora Ramazzotti sviene in pieno centro a Milano: il soccorso è stato decisivo

Aurora Ramazzotti infatti racconta di come, durante l’aperitivo in strada, abbia subito un fortissimo colpo di calore. Colpa dei 40 gradi che si registravano sulla città lombarda lunedì scorso e che hanno evidentemente messo k.o. la ragazza.

Aurora si è sentita male, un malore improvviso ed uno svenimento che ha spaventato tutti i presenti. Fortunatamente lo staff del locale in cui Aurora e l’amica Sara stavano consumando l’aperitivo è accorso tempestivamente.

Questo il resoconto della figlia di Michelle Hunziker: “Siamo andate sui Navigli per l’aperitivo. 40 gradi con scirocco africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta… Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa. Ringrazio lo staff del locale, non mi era mai successo prima. Un ragazzo dello staff mi ha detto che sono bella anche da svenuta”.

Aurora già il giorno dopo è sembrata in ottima forma, postando immagini dalla palestra. Ma la Ramazzotti non ha voluto minimizzare il suo malore: “Sono riuscita a fare solo 3 esercizi, ancora non mi sento al top”.

Dunque Aurora Ramazzotti può sorridere ed ironizzare sull’accaduto. Ma è una avvisaglia pessima per tutti noi in vista delle prossime torride settimane estive. Siamo soltanto a giugno (l’estate è ufficialmente iniziata ieri) e già le temperature si avvicinano ai 40 gradi.