Lutto nella musica italiana: la tremenda notizia sconvolge Renato Zero. Una perdita davvero importante, anche per il cantante romano

Si è spenta all’età di 73 anni Marina Marfoglia, nota per aver avuto una lunga relazione con Mal e per aver svariato anche nel mondo del teatro e della danza. Ha fatto parte del corpo di ballo di Don Lurio.

Una bruttissima notizia ha sconvolto il mondo della musica italiana. E’ scomparsa nella giornata del 20 giugno la cantante Marina Marfoglia. Amica di Renato Zero, ha avuto una lunga relazione con Mal nel corso degli anni ’70. In quel periodo era salita alla ribalta sia per la sua splendida voce che per la sua bellezza. Aveva svariato dal punto di vista artistico anche nel mondo del teatro e della danza.

Il successo lo raggiunse nel 1978 con il singolo Show show show ed entrando a far parte del corpo di ballo di Don Lurio. Una carriera di alti e bassi fino all’inizio degli anni ’90, quando aveva dato vita agli ultimi progetti professionali. Della sua vita privata era appunto nota la storia d’amore con l’illustre collega e una profonda conoscenza e amicizia con Renato Zero.

Lutto nella musica italiana: è scomparsa all’età di 73 anni Marina Marfoglia

A riportare la notizia della scomparsa della Marfoglia è stato il sito Imusicfun.it, pur non specificando ulteriori dettagli sulla causa della morte.

Nonostante fosse ormai ai margini dello show business da anni, nell’ambiente era ricordata sempre con affetto. Nel 2016 era stata insignita del ruolo di ambasciatrice nazionale per la danza, ruolo che però ha potuto svolgere poco per l’arrivo di una grave malattia, con cui ha convissuto in quest’ultimo periodo. poi purtroppo era subentrata la malattia che dopo una lunga battaglia la portata al decesso.

Di lei si ricorda anche il lavoro svolto con il Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore, oltre ad alcuni brani musicali che avevano cavalcato l’onda lanciata dal già menzionato Show show show. Stiamo parlando di Prendimi toccami e poi ancora Peppermint Hula Hoop fino all’ultimo, risalente al 1990, Balliamo noi lambada.

Al cinema ha avuto comparse importanti in diversi film d’autore, mentre in tv ha partecipato a programmi di varietà, guidata da registi del calibro di Enzo Trapani e Antonello Falqui.