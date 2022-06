“Una cosa agghiacciante”, Roberta Capua racconta la tragedia in diretta: il messaggio

Roberta Capua dice la sua su una scabrosa vicenda di cronaca che ha sconvolto l’opinione pubblica: andiamo a vedere il messaggio della conduttrice.

Nel corso dell’ultima puntata di estate in diretta, Roberta Capua ha voluto dire la sua sull’ultimo fatto di cronaca che ha sconvolto l’opinione pubblica. Infatti la presentatrice ha mandato un chiaro messaggio in diretta: le sue parole.

Anche nella giornata di ieri su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Estate in Diretta, come sempre condotta da Roberta Capua. Ovviamente il talk show ha riservato ampio spazio al delitto di Catania. Purtroppo le ultime novità arrivate sono sempre peggio e mettono a dura prova chiunque. Anche la Capua, da mamma, è rimasta sconvolta da quanto successo e nella puntata di ieri è andata incontro ad attimi di difficoltà.

Il primo è stato quando Gianluca Semprini ha riportato alcune parole espresse dal giudice sulla madre della piccola e sull’orrenda modalità dell’omicidio. Infatti la presentatrice ha cambiato sguardo e respiro, avendo dei brividi in diretta. La seconda volta è stata quando la conduttrice doveva dare la linea all’inviato. Infatti in quell’occasione la Capua ha affermato: “La bambina è stata condotta in quel posto fingendo di andare a giocare, una cosa agghiacciante“. Andiamo quindi a vedere le parole della conduttrice sull’omicidio.

Estate in Diretta, Roberta Capua rivela: “Alla base dell’omicidio c’è della gelosia”

Nel corso dell’ultima puntata di Estate in Diretta è stata fatta una ricostruzione sull’omicidio della piccola Elena Del Pozzo. Infatti come sta emergendo dagli ultimi interrogatori e dalle indagini degli inquirenti di Catania, la nuova relazione del padre della piccola potrebbe aver infastidito la donna. In particolare Roberta Capua ha spiegato che una delle paure di Martina Patti potrebbe essere stata quella che Elena andasse a stare in un’altra famiglia. La presentatrice ha quindi aggiunto: “Alla base del delitto ci sarebbe la gelosia, un senso del possesso incontrollabile“.

Prima di proseguire con la trasmissione, la conduttrice ha voluto chiarire come sarà svolta la puntata di oggi mercoledì 22 giugno. Infatti Roberta Capua ha affermato: “Domani cercheremo di salutare Elena per l’ultima volta con tutto il rispetto“. Infatti proprio nella giornata odierna, alle ore 17:00, ci saranno i funerali della bambina alla Cattedrale di Catania, come ha ricordato Gianluca Semprini e l’inviato Giuseppe Di Tommaso.